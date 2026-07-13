Giovani talenti e calcio femminile, il Messina riparte da due “nuovi” settori

Tra ieri e oggi, la società ha lanciato due nuovi canali. Resta l'attesa per il ripescaggio

MESSINA – In attesa di conoscere il proprio destino, l’esito della domanda di ripescaggio e quindi il campionato che affronterà il prossimo anno, il Messina non resta fermo e lancia due “nuovi” settori. Si tratta di Messina Women e Messina Youth, di fatto i comparti legati al calcio femminile e al settore giovanile.

Nasce Messina Women

Nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, la società ha lanciato sui social il canale “Acr Messina Women”, con un comunicato in cui ha annunciato la nascita del progetto legato al calcio femminile. “Un passo importante nel percorso di crescita del Club – ha spiegato la società -, che amplia la propria struttura sportiva con l’obiettivo di offrire alle ragazze di Messina e della Sicilia un ambiente in cui crescere, formarsi e inseguire i propri sogni, indossando con orgoglio i colori giallorossi. Con la nascita dell’ACR Messina 1900 Women prende vita un nuovo capitolo della nostra storia, fondato sugli stessi valori di appartenenza, passione e ambizione che da sempre contraddistinguono il Club. Il calcio femminile entra ufficialmente a far parte della famiglia biancoscudata”.

Il settore giovanile: ecco “Messina Youth”

Stessa procedura per la pagina “Acr Messina Youth”, che riguarda invece il settore giovanile. Nella breve nota su Instagram la società ha spiegato: “L’ACR Messina 1900 è lieta di annunciare la nascita del proprio Settore Giovanile, un progetto che coinvolgerà calcio a 11, futsal e calcio femminile, con l’obiettivo di costruire un percorso di crescita condiviso per i giovani talenti del territorio. Il progetto si svilupperà attraverso una metodologia di matrice spagnola, integrando i principi del calcio a 11 e del futsal per offrire ai ragazzi e alle ragazze un percorso formati moderno, completo e orientato allo sviluppo tecnico e umano”.

“Parte integrante – prosegue la società – dell’iniziativa sarà anche una rete di affiliazioni con le scuole calcio di Messina e provincia, per valorizzare il talento locale e rafforzare il legame tra il Club e il territorio. Con il nuovo Settore Giovanile, l’ACR Messina 1900 investe sul futuro della città, mettendo al centro i suoi giovani e costruendo le basi per il domani. Il futuro giallorosso parte da qui”.

Il tutto fa il paio con la nascita di Acr Messina Futsal 1900, fondata dall’unione con il Messina Futsal promosso in Serie A2 Elite.