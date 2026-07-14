Assunto e in pensione nello stesso giorno, succede a Brolo

Liborio Princiotta dopo 23 anni di precariato entra a scuola a 68 anni per il suo ultimo giorno di servizio

Ha varcato il cancello dell’istituto tecnico Merendino di Capo d’Orlando lo scorso 6 luglio con enorme soddisfazione. Per Liborio Princiotta, di Brolo, era infatti il primo giorno da docente assunto a tempo determinato nel mondo della scuola, dopo 23 anni di precariato. Ma quello è stato anche il suo ultimo giorno di scuola. Perché, con 68 anni di età, il professore dal 6 luglio è in pensione.

Un giorno di lavoro poi la pensione

“La mattina del 6 luglio, davanti la commissione ho avuto la discussione per entrare di ruolo e l’ho superata, la sera la scuola aveva organizzato la festa per i pensionati e ho festeggiato due volte”, ha commentato al Foglio, esprimendo tutta la sua gioia. Certo, quando è entrato nel mondo della scuola, nel 2003, Liborio Princiotta certo non pensava sarebbe finita esattamente così.

23 anni di precariato

Dopo aver perso la moglie l’uomo ha sentito il bisogno di cominciare un percorso nuovo e, laureatosi in Scienze religiose, inizia il lungo precariato. Terminato proprio…l’ultimo giorno di scuola. Un solo giorno, che però non gli ha impedito di festeggiare alla grande, la stessa sera, brindando con gli amici.