La morte di Peppino Di Capri narrata sui social: “Esempio della contraddizione dei nostri tempi”

Il sociologo di UniMe Francesco Pira spiega come la cultura italiana celebra le proprie radici anche se attraverso le trasformazioni del web

Il sociologo dell’Università di Messina Francesco Pira analizza come il web racconta la morte di Peppino Di Capri. “Questa esplosione mediale è una forma di condivisione contemporanea che riunisce comunità diffuse in uno spazio virtuale. Un’occasione per celebrare l’identità culturale e le radici comuni, qui rappresentate dalla musica romantica capace di toccare i cuori grazie alla sua autenticità e al suo atteggiamento umile e gentile. La forza espressiva sincera può superare le barriere temporali e generazionali”, spiega il docente.

Oltre la scomparsa di Peppino Di Capri

“La scomparsa di Peppino di Capri rappresenta un evento emblematico non solo per la musica italiana, ma anche per comprendere le dinamiche culturali e comunicative del nostro tempo. Parliamo di un artista la cui carriera ha attraversato più di sei decenni, iniziata negli anni Cinquanta e proseguita fino a tempi recenti, che ha saputo conquistare e accompagnare generazioni diverse con la sua voce, la sua musica e il suo stile originale”. Ciò che è straordinario in questa circostanza è la poderosa ondata di emozioni che si è diffusa sui social media subito dopo la notizia della sua morte. Le piattaforme digitali sono state invase da centinaia di migliaia di video, ricordi, omaggi, performance storiche, testimonianze personali e commenti di affetto e gratitudine. Pira, Associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università di Messina, saggista, giornalista e Consigliere Nazionale Ucsi (Unione Cattolica della Stampa Italiana) e uno degli autorevoli opinionisti della tv nazionale Fatti di Nera canale 122, alla vigilia della partenza per un importante Congresso di Sociologia a Bilbao in Spagna, organizzato dalla FES (Federazione Spagnola di Sociologia) dove sarà chair di una sessione e relatore in due diversi panel.

Il segnale socio culturale

“Questo fenomeno rappresenta un potente segnale socioculturale: dimostra come la memoria collettiva oggi venga attivata, condivisa e amplificata attraverso la rete, facendo emergere un legame profondo tra l’artista e il pubblico che va oltre la semplice fruizione musicale – dichiara il sociologo – Dal punto di vista sociologico, questa esplosione mediale è una forma di condivisione contemporanea che riunisce comunità diffuse in uno spazio virtuale. Un’occasione per celebrare l’identità culturale e le radici comuni, qui rappresentate dalla musica romantica e raffinata di Peppino, capace di toccare i cuori grazie alla sua autenticità e al suo atteggiamento umile e gentile”. “La scelta di Amadeus di portarlo sul palco di Sanremo è stata la dimostrazione che la forza espressiva sincera può superare le barriere temporali e generazionali. Questo evento ribadisce un punto fondamentale: la comunicazione culturale oggi si sviluppa nella convivenza fra tradizione e innovazione. Peppino di Capri, con il suo repertorio legato al romanticismo e alle radici della canzone napoletana, è riuscito a veicolare un patrimonio emotivo ed estetico in un’epoca dove i linguaggi si evolvono rapidamente, mantenendo intatta la capacità di essere percepito come un faro di eleganza e verità. I social diventano così un palcoscenico collettivo dove si costruisce il valore culturale, dove l’arte si trasforma in dialogo intergenerazionale e in esperienza condivisa”.

La cultura italiana si trasforma ma celebra le proprie radici

Una disamina precisa sull’impatto social nella nostra quotidianità che trasporta in un non luogo frequentatissimo le emozioni dopo la morte del grande artista che ha anche aperto uno dei concerti storici dei Beatles in Italia. “Il ricordo e l’affetto verso Peppino di Capri – conclude il professor Pira- ci parlano di una cultura italiana che, pur nelle sue trasformazioni, riconosce e celebra i propri simboli più veri. È la prova che la potenza di un artista non risiede solo nelle mode o nei numeri, ma nella capacità di emozionare, di rappresentare un’epoca, di costruire ponti tra il passato e il presente. Peppino di Capri rimarrà non solo nella storia della musica, ma anche in quella della comunicazione culturale, come esempio luminoso di come un’espressività sincera e un’umiltà d’altri tempi possano attraversare le epoche e continuare a parlare ai cuori delle persone attraverso le piattaforme digitali”.