Gal Taormina Peloritani, Gabriele Arcovito nominato presidente

L'imprenditore messinese guiderà il gruppo di azione locale nel prossimo triennio

S. TERESA – Si è riunita, nel Palazzo della Cultura, l’assemblea ordinaria del Gruppo di Azione Locale (GAL) Taormina Peloritani. L’assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2029. Per la componente privata sono stati eletti Gabriele Arcovito, Antonino Palella, Pietro Cascio, Rosa Musotto, Giacomo Lupò e l’avv. Rosetta Guida. Per la componente pubblica sono stati designati Bruno Miliadò, Alessandro Mignani, Natale Rao, Salvatore Di Stefano e Antonio Roberto Bottaro.

L’assemblea ha inoltre provveduto al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai dottori commercialisti Francesco Cipolla, Presidente, Cristina Correnti e Salvatore Bucalo, sindaci effettivi, e Filippo Gregorio e Francesco Vito, sindaci supplenti.

Al termine dell’assemblea si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha proceduto all’elezione delle cariche sociali. Il CdA ha nominato Gabriele Arcovito Presidente del GAL Taormina Peloritani, raccogliendo il testimone di una prestigiosa tradizione di guida dell’ente che ha visto alla presidenza Mario Puglisi, Giuseppe Lombardo, Domenico Ravidà e Antonino Bonfiglio. Il Consiglio ha inoltre eletto Bruno Miliadò alla carica di Vicepresidente.

Nel corso dell’incontro è emersa una forte condivisione degli obiettivi strategici che attendono il GAL nei prossimi anni. Soci pubblici e privati hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso di crescita dell’ente, chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nell’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e nella nuova programmazione 2026-2029.

Il Presidente uscente Antonino Bonfiglio, che ha presieduto l’Assemblea, ha dichiarato: “Per i nuovi impegni istituzionali che mi attendono, essendo stato eletto al Consiglio comunale di Messina, non posso più svolgere la funzione di Presidente, un incarico che richiede una presenza costante e che oggi non sarei più in grado di garantire. Ringrazio tutti i componenti dell’Ufficio di Piano e il Consiglio di Amministrazione con cui, in questi anni, abbiamo lavorato con grande spirito di collaborazione, raggiungendo risultati importanti. Auguro al nuovo Presidente, Gabriele Arcovito, buon lavoro e di riuscire a consolidare e accrescere il livello di eccellenza raggiunto dal GAL”.

Il neo presidente Gabriele Arcovito ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta: “Sono profondamente onorato di essere stato scelto per guidare il GAL in questa nuova fase. Con il contributo di tutti, lavoreremo per consolidare il ruolo strategico che il GAL riveste sul territorio, promuovendo progetti innovativi e sostenibili capaci di valorizzare le risorse, le competenze e le tradizioni delle nostre comunità. Negli ultimi anni sono stati raggiunti risultati significativi; il mio impegno sarà quello di proseguire questo percorso, contribuendo a rendere il GAL Taormina Peloritani un modello di riferimento per tutta la Sicilia”.