Messina, domenica al Ringo si apre la stagione balneare peloritana

Istituzioni in spiaggia alle ore 17 di domenica 5 luglio, un momento simbolico per celebrare accessibilità e nuova spiaggia urbana

MESSINA – L’Amministrazione comunale di Messina invita la cittadinanza a partecipare a un momento simbolico lungo la spiaggia del Ringo, che segna l’avvio ufficiale della stagione estiva 2026 e la piena restituzione alla fruizione pubblica dell’arenile riqualificato. L’intervento ha interessato un’importante area del litorale cittadino, oggi nuovamente disponibile alla collettività come spazio urbano moderno, accessibile e funzionale, pensato per coniugare qualità dei servizi, inclusione e sicurezza.

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche del mare Francesco Caminiti, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto Francesco Rizzo, insieme ai referenti delle società partecipate che hanno contribuito, ciascuno per le proprie competenze, alla preparazione e gestione della spiaggia.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di incontro e festa, che segna l’avvio della stagione estiva 2026 all’insegna dell’accoglienza, della qualità dei servizi e della piena fruibilità del patrimonio costiero cittadino. Appuntamento domenica 5 luglio alle ore 17:00.

La spiaggia Ringo valorizzata

Il percorso di valorizzazione del Ringo si inserisce nella più ampia strategia dell’Amministrazione comunale di riqualificazione del litorale cittadino e di rafforzamento del rapporto tra la città e il suo mare. La spiaggia, gestita in sinergia con Messina Social City, si presenta come uno spazio di aggregazione affacciato sullo Stretto, dotato di servizi per la balneazione, percorsi accessibili e aree dedicate al tempo libero, con l’obiettivo di garantire una fruizione sempre più ampia e inclusiva.

L’appuntamento di domenica sarà anche occasione di condivisione del lavoro svolto in sinergia tra Comune, Autorità di Sistema portuale dello Stretto e Capitaneria di Porto di Messina, confermando la volontà di investire nella riqualificazione del waterfront e nella valorizzazione del rapporto tra Messina e il suo mare.