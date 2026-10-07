Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Lunedì 5 ottobre 2026

TRIBUNALE DI MESSINA

Avvisi pubblicati nella sezione Aste Giudiziarie: https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

Fall. 29/21 Messina. Vendita tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del Commissario Gruppo Edicom Spa a partire dal 09/11/2026 alle ore 12:00 sino al 24/11/2026 ore 12:00 dei seguenti beni mobili costituiti da tappeti orientali e persiani di varie tipologie, manifatture, provenienze e dimensioni, comprendenti, tra gli altri, tappeti Kashmar, Nain, Tabriz, Keshan, Shiraz, Hamadan, Kirman, Heriz, Qum, Kazak, Bukara, Kilim, Qashqai e similari, analiticamente descritti nella perizia estimativa e nella successiva integrazione peritale del 22.02.26. LOTTO 1 N.52 tappeti PREZZO BASE D’ASTA: € 9.680,00. RILANCIO MINIMO: € 484,00 il tutto oltre IVA se dovuta. LOTTO 2 N.42 tappeti PREZZO BASE D’ASTA: € 4.320,00 RILANCIO MINIMO: € 216,00 il tutto oltre IVA se dovuta. LOTTO 3 N.48 tappeti PREZZO BASE D’ASTA: € 5.680,00 RILANCIO MINIMO: € 284,00 il tutto oltre IVA se dovuta. LOTTO 4 N.420 tappeti PREZZO BASE D’ASTA: € 19.920,00 RILANCIO MINIMO: € 996,00 il tutto oltre IVA se dovuta. Si potrà partecipare telematicamente alla vendita sul portale web www.astemobili.it. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Curatore Avv. Giovanni Costa, Tel. 090.2931421, e-mail: avv.giovannicosta@hotmail.it, PEC: avv.giovannicosta@pec.giuffre. it . Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 17/2024. In Messina (ME), Via Roccamotore 7 – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ricadente in un fabbricato a cinque elevazioni f.t. con copertura piana ed è posto al piano primo, scala “A”, interno 3. Composto da ingresso, salone doppio, due camere da letto, due ripostigli, cucina e due bagni, per una superficie lorda complessiva di circa mq.165,60; confina con vano scala e con appartamenti altra ditta. PREZZO BASE Euro 166.854,97. Offerta minima Euro 125.141,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Capillo Giovanni 0906512777, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 36/2024. In Villafranca Tirrena (ME), Via Principe di Castelnuovo 30 – Lotto 1: Terreni contigui, in zona F3 “Attrezzature collettive di progetto”, di complessivi mq. commerciali 898 (lotto 2 della perizia). PREZZO BASE Euro 8.900,00. Offerta minima Euro 6.675,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Principe di Castelnuovo ad angolo con Via Martino – Lotto 2: Terreno di mq. commerciali 380 (lotto 6 della perizia). PREZZO BASE Euro 21.980,00. Offerta minima Euro 16.485,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 16:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Notaio Zuccarello Marcolini Andrea 0909148111, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 57/2023. In Torregrotta (ME), 39 – Lotto UNICO: Il compendio pignorato oggetto di vendita è costituito dalla piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione della superficie catastale di mq. 211. L’appartamento è situato al secondo piano di un edificio a tre elevazioni f.t., ed è composto da un ampio ingresso su cui prospettano tre camere, due bagni, un disimpegno, il soggiorno, la cucina ed un ampio balcone. PREZZO BASE Euro 53.536,00. Offerta minima Euro 40.152,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 16/12/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 96/2025. In Giardini Naxos (ME), Via Sebastiano Paladino – Lotto UNICO: Piena proprietà dell’esecutata di un’area urbana e piena proprietà di n. 11 particelle di terreno. PREZZO BASE Euro 425.187,00. Offerta minima Euro 318.890,25. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 13/01/2027 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sparacino Dario 3332069199, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 121/2023. In Messina (ME), Via Quaranta E ,Valle degli Angeli – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di abitazione di tipo civile. L’immobile facente parte di un vecchio fabbricato a due elevazioni fuori terra, si sviluppa a piano terra. Detto immobile è composto da: un ingresso, un angolo cottura, un bagno, un corridoio e due camere da letto. Nell’insieme l’immobile sviluppa una superficie lorda di 100,35 mq. PREZZO BASE Euro 24.050,00. Offerta minima Euro 18.050,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/12/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 163/2004. In Venetico (ME), Via Lungomare, n. 3, “Complesso Azzurra” – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione, piano terzo, della consistenza di mq. 81, con annesso lastrico solare al piano quarto, composto da da 3 vani con angolo cottura e bagno, dotato di balconi a nord e sud con annesso lastrico solare praticabile al piano terrazzo. Le superfici sono di 66,40 mq. L’appartamento, di mq. 14,60 i balconi, di 63,35 il terrazzo, con superficie lorda complessiva di mq. 81. PREZZO BASE Euro 83.827,43. Offerta minima Euro 62.870,57. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/12/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Visco Antonio 0902132560, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it

RGE 357/1989. In Graniti (ME), Graniti – Lotto 8: Terreni dell’estensione catastale complessiva di ettari cinque, are sessantatre e centiare ventiquattro (Ha 5.63.24). Sono compresi nel lotto due fabbricati, ricadenti nel fondo, entrambi ad una elevazione fuori terra, l’uno censito come deposito, in condizioni fatiscenti e di abbandono, e l’altro censito come abitazione, in stato di abbandono e parzialmente accessibile. PREZZO BASE Euro 124.279,20. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 16/12/2026 ore 09:10 presso studio del Notaio delegato sito in Messina, Via della Munizione n. 3. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Ciappina Claudio 090716247, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina. giustizia.it