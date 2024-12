Atm. Per la palina elettronica il tempo si è fermato

Nuova segnalazione di malfunzionamento di una palina elettronica alla fermata dei bus. L'Atm effettuerà un monitoraggio per risolvere le criticità

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Palina non funzionante in via Cesare Battisti almeno dal 6/9/2024”.

Si ripetono le segnalazioni che evidenziano il cattivo funzionamento delle paline elettroniche alle fermate degli autobus. La nuova presidente dell’Atm, Carla Grillo, contattata dal nostro giornale sull’argomento ha annunciato che proprio oggi, lunedì 23 dicembre, l’azienda trasporti avvierà un monitoraggio di tutte le paline per verificare le problematiche e disporre le necessarie soluzioni.