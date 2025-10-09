Atm, “prendere l’autobus continua a essere un terno al lotto”

Una nuova segnalazione di disagi a Messina nel trasporto pubblico locale. "Non è più puntuale come ci aveva abituati"

MESSINA – “Da settimane gli autobus hanno continui ritardi e gli orari indicati nelle paline, oltre alla pagina web, rinviano sempre l’arrivo del bus. Bus che non è più puntuale per come ci si era abituati. Il risultato è quello che si vede in foto. Le fermate sono sempre strapiene e, quando arriva l’autobus, molta gente resta a terra perché è strapieno”. A sollevare il problema è un cittadino.

In sostanza, Atm ci aveva abituato a una maggiore efficienza ma da settembre sono state tante le segnalazioni di disagi da parte dei cittadini. “Troppe corse soppresse da Atm, prendere il bus è diventato un terno al lotto” è la sintesi di una lettera alla redazione scritta quasi un mese fa. E, in quel periodo, è esploso il tema della carenza del personale e dello smaltimento delle ferie da parte degli autisti.

“Si tratta di un disagio meramente temporaneo dovuto allo smaltimento delle ferie estive, quindi entro fine mese la situazione tornerà alla normalità”, ha rassicurato lo scorso mese la presidente di Atm, Carla Grillo. “Preciso inoltre che si tratta solo del 10% delle corse giornaliere e quindi rimane in linea con la media nazionale”, ha aggiunto. Tuttavia, anche in ottobre, in zone differenti di Messina, arrivano segnalazioni di disagi nel prendere l’autobus con puntualità. E qualcosa va corretto in corso d’opera. E nell’immediato.

