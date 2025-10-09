Atm, “prendere l’autobus continua a essere un terno al lotto”

Una nuova segnalazione di disagi a Messina nel trasporto pubblico locale. "Non è più puntuale come ci aveva abituati"
MESSINA – “Da settimane gli autobus hanno continui ritardi e gli orari indicati nelle paline, oltre alla pagina web, rinviano sempre l’arrivo del bus. Bus che non è più puntuale per come ci si era abituati. Il risultato è quello che si vede in foto. Le fermate sono sempre strapiene e, quando arriva l’autobus, molta gente resta a terra perché è strapieno”. A sollevare il problema è un cittadino.
In sostanza, Atm ci aveva abituato a una maggiore efficienza ma da settembre sono state tante le segnalazioni di disagi da parte dei cittadini. “Troppe corse soppresse da Atm, prendere il bus è diventato un terno al lotto” è la sintesi di una lettera alla redazione scritta quasi un mese fa. E, in quel periodo, è esploso il tema della carenza del personale e dello smaltimento delle ferie da parte degli autisti.
“Si tratta di un disagio meramente temporaneo dovuto allo smaltimento delle ferie estive, quindi entro fine mese la situazione tornerà alla normalità”, ha rassicurato lo scorso mese la presidente di Atm, Carla Grillo. “Preciso inoltre che si tratta solo del 10% delle corse giornaliere e quindi rimane in linea con la media nazionale”, ha aggiunto. Tuttavia, anche in ottobre, in zone differenti di Messina, arrivano segnalazioni di disagi nel prendere l’autobus con puntualità. E qualcosa va corretto in corso d’opera. E nell’immediato.
mi permetto di dissentire. Una sola cosa funziona in questa mediocre città: il servizio bus. ed è punto di riferimento per tantissime persone che decidono di lasciare la macchina a casa ed utilizzare il bus. il vero problema è che per ogni persona che adotta questa scelta, altre 20 non riescono proprio a capire che il più delle volte il bus è estremamente più comodo. Da utilizzatore quotidiano, apporterei solo una piccola modifica all’app atm, consentire la visualizzazione della posizione dei bus così come avviene visionando il QR code delle fermate (comodissimo, io ad esempio ho memorizzato le pagine web delle varie paline delle fermate e riesco sempre ad essere aggiornato sull’orario dei bus in transito). quindi lasciate a casa la macchina e prendete il bus e fateli due passi a piedi che ne guadagna la vivibilità
Io ho utilizzato il bus circa 10 giorni fa e mi sono trovato bene sia con il bus (puntuale) che con l utilizzo dell app per fare i biglietti…nessuna lamentela da parte mia
Sarò stato fortunato…non saprei
In ATM serve il regime Campagna, lui sì che era un vero professionista, la Dott. Grillo, per quanto valida e onesta, mi sento di dire per come dice il loro leader ” AD OGNIUNO IL PROPRIO MESTIERE”, dott. Grillo torni a fare cio’ che faceva in precedenza e non distrugga quello che il Dott. Campagna ha messo in piedi, Dott. Grillo faccia un passo indietro e non faccia fallire ATM
IL BILANCIO ! OCCUPATEVI DEL BILANCIO ! VOGLIAMO VEDERE LO STATO DI SALUTE DI QUESTA AZIENZA ! E DAI CHE CI VUOLE !!!
Condivido la segnalazione. Prendo l’autobus da anni, e il servizio è sicuramente peggiorato esattamente nel senso descritto nell’articolo, certamente rispetto al tempo dell’amministrazione De Luca. Qualcuno dovrà assumersene la responsabilità.