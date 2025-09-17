 Atm, 10% di corse soppresse ogni giorno. "Disagio dovuto allo smaltimento delle ferie estive" VIDEO

Silvia De Domenico

mercoledì 17 Settembre 2025 - 14:00

Verranno incrementate le corse del bus sostitutivo tram per gli studenti del Policlinico

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Atm festeggia 5 anni di attività con l’inizio della Settimana europea della mobilità. Moltissimi cittadini, però, ogni giorno fanno i conti con le corse soppresse. Gli utenti segnalano di ricevere le notifiche sul proprio smartphone, apprezzano il servizio che li avvisa tempestivamente della soppressione ma sono comunque costretti a rimanere per diversi minuti alla fermata in attesa della corsa successiva.

“Disagio temporaneo. A fine mese ritorno alla normalità”

“E’ un disagio meramente temporaneo dovuto allo smaltimento delle ferie estive, quindi entro fine mese la situazione tornerà alla normalità”, dichiara la presidente di Atm, Carla Grillo. “Preciso inoltre che si tratta solo del 10% delle corse giornaliere e quindi rimane in linea con la media nazionale”, aggiunge Grillo.

bus sostitutivo tram

Tram fermo. “Incrementeremo le corse del bus sostitutivo”

Se da un lato i cittadini apprezzano il servizio erogato dalla nuova Atm, e lo dimostrano sottoscrivendo o rinnovando migliaia di abbonamenti ogni anno, dall’altro fare a meno di alcune corse o del tram, ormai fermo da marzo, crea dei disagi. E’ stata predisposta una linea sostituiva del tram, che percorre la tratta Zir-Stazione e viceversa. “Incrementeremo le corse soprattutto per gli studenti che frequentano il polo universitario del Policlinico”, conclude la presidente.

