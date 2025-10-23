Attese novità in casa Messina, tra rinforzi e la presentazione della società

La nuova proprietà si presenterà sabato a Villa Pulejo. Si parlerà anche dell'evento dei 125 anni del club, ma si pensa già a come rinforzare la squadra e l'area tecnica

MESSINA – Cresce l’attesa per il fine settimana che vedrà i nuovi proprietari del Messina, Justin Davis e Morris Pagniello, in città. Annunciata ufficialmente la conferenza stampa che sarà a Villa Pulejo, ore 15:30, a cui si potrà accedere solo dietro invito. In quella sede si parlerà della società, immaginiamo del futuro dell’attuale squadra e anche dell’evento celebrativo per i 125 anni del club.

Nel frattempo la squadra continua a prepararsi alla sfida di domenica pomeriggio contro il Castrumfavara, nona giornata di campionato e quinta partita casalinga che potrebbe portare, in caso di risultato positivo, a togliere il meno dalla voce punti dell’Acr Messina nella graduatoria del girone I di Serie D. Confermando un cammino più che positivo dei ragazzi di Pippo Romano e sarebbe di buon auspicio per i nuovi proprietari che, l’indomani, nella giornata di lunedì andranno poi a costituire la nuova società.

Una squadra costruita in una settimana e senza preparazione che sta facendo i miracoli ma certamente andrà rinforzata quanto prima. Se la curatrice non poteva certamente spendere anzi doveva badare a risparmiare ai nuovi proprietari sarà chiesto di spendere per coprire le lacune, nonostante i nove gol segnati, che hanno tenuto il Messina a galla permettendogli di ottenere tredici punti in classifica, ai biancoscudati manca il finalizzatore in mezzo all’area di rigore avversaria. Atteso certamente un rinforzo in quel reparto ma anche dalle altre parti si pensa a nuovi innesti. Nuove figure che non riguarderanno solo il campo in quanto circola il nome di Ninni Corda tra i dirigenti in ingresso, si occuperebbe dell’area tecnica insieme a Giovanni Martello, attuale ds, quest’ultimo e il mister Romano nei giorni scorsi hanno già avuto contatti, positivi, con i nuovi proprietari, che non dovrebbero cambiare quest’assetto.

Per quanto riguarda il campo il Messina si è allenato nella giornata di ieri al completo con la sola eccezione di Roseti, infortunato nel riscaldamento a Lamezia Terme, che ha svolto allenamento differenziato e sarà sottoposto a terapie da qui a domenica. Sicuro assente, non per motivi fisici, Daniele Trasciani che è stato squalificato dal giudice sportivo, per cinque cartellini gialli, anche se la Lega per diverse settimane non ha tenuto aggiornato il conto.

Articoli correlati