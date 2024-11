Auguri Vincenzo Nibali, lo squalo dello Stretto compie 40 anni

Oggi il compleanno. Di recente il campione di ciclismo è tornato nella "sua" Messina per un'iniziativa con i turisti

40 anni. Lo squalo dello Stretto, il campione di ciclismo Vincenzo Nibali compie oggi 40 anni. E di recente è tornato nella “sua” Messina per un’iniziativa con i croceristi. Con l’obiettivo di fare conoscere ai turisti la bellezza della città.

Un campione messinese

Vincenzo Nibali è nato a Messina il 14 novembre 1984 e sin da piccolo ha mostrato grande interesse per la bicicletta, dal triciclo alla mountain bike che rubarono davanti al negozio di cartoleria e videoteca dei genitori, Giovanna e Salvatore, ancora in attività in Via Cesare Battisti davanti all’Università. Ed era proprio sul marciapiede davanti alla bottega che Vincenzo scorrazzava su e giù sotto lo sguardo vigile di papà Salvatore, appassionato di bici pure lui. A 15 anni lascia Messina per la Toscana e già dopo due anni, nel 2001, tra gli Juniores si aggiudica cinque corse e quattordici l’anno successivo, tra cui il Giro della Lunigiana tra Toscana e Liguria, corsa a tappe internazionale di ciclismo su strada. Passa alla categoria Under-23, ottiene 7 successi tra i quali due tappe alla Lienz-Passau-Budweis in Austria e un secondo posto e da qui inizia la sua ascesa da professionista diventando uno dei sette ciclisti (oltre a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Felice Gimondi, Bernard Hinault, Alberto Contador e Chris Froome) ad aver vinto in almeno un’edizione delle tre più grandi corse a tappe europee: Tour de France nel 2014, Giro d’Italia nel 2013 e 2016 e Vuelta a España nel 2010 (dal sito del Comune di Messina).

Per il suo modo di correre sempre all’attacco e per le sue origini messinesi legate al mare, Vincenzo Nibali è stato soprannominato “lo Squalo dello Stretto”.