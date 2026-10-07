 Dalle aule al Palacultura: gli studenti della “Pascoli” alla scoperta della mostra “Aquae – Il futuro è nell’oceano”

Dalle aule al Palacultura: gli studenti della “Pascoli” alla scoperta della mostra “Aquae – Il futuro è nell’oceano”

Redazione

Dalle aule al Palacultura: gli studenti della “Pascoli” alla scoperta della mostra “Aquae – Il futuro è nell’oceano”

mercoledì 07 Ottobre 2026 - 08:32

Un percorso didattico promosso dal Cnr dedicato alla tutela del mare e alla sostenibilità ambientale.

Un viaggio immersivo tra scienza, sostenibilità e consapevolezza ambientale. È quello che stanno compiendo in questi giorni gli studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Pascoli – Crispi” di Messina, protagonisti di una serie di uscite didattiche dedicate alla mostra scientifica interattiva Aquae – Il futuro è nell’oceano, allestita negli spazi del Palacultura “Antonello”.

L’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), ha coinvolto l’istituto in un calendario di visite guidate. Un’occasione preziosa per uscire dai confini tradizionali dell’aula e avvicinare i ragazzi ai temi della tutela marina, dei cambiamenti climatici e delle risorse idriche attraverso un approccio diretto e interattivo.

Tra mappature, installazioni e percorsi didattici pensati appositamente per le giovani generazioni, la mostra offre spunti di riflessione fondamentali sul futuro del pianeta e sul ruolo chiave che il mare riveste, in particolare per una città come Messina. Una didattica laboratoriale ed esperienziale, capace di unire la curiosità scientifica alla crescita civica dei cittadini di domani.

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