Auto in fiamme in via Puntale Arena, la strada è inaccessibile

Gli abitanti dei villaggi collinari costretti ad utilizzare le alternative da Gravitelli

MESSINA – Un caos annunciato, quello di via Puntale Arena, rimasta bloccata a causa di un’auto in fiamme e dell’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. In questo momento la strada è inaccessibile e, come segnalato da alcuni cittadini, gli abitanti sono costretti a utilizzare la ripidissima alternativa da Gravitelli.

Sul tema della sicurezza della via era intervenuto nelle scorse settimane Giandomenico La Fauci, consigliere e capogruppo di Ora Sicilia che aveva presentato un’interrogazione sui possibili problemi d’accesso nella parte bassa di Puntale Arena e da via Carrai.

