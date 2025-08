“Auto parcheggiata sul marciapiede. Ma dov’è la polizia municipale?”

A Messina gli incivili continueranno d agire se la Polizia municipale non farà sentire costantemente la sua presenza

MESSINAA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Viale Regina Elena. Marciapiede totalmente bloccato e strisce pedonali inutilizzabili per la maleducazione delle persone”.

Considerato che gli incivili continuano ad imperare in città, abbandonando rifiuti dove capita prima, parcheggiando in modo indecoroso, piazzando ombrelloni per prenotare pezzi di spiaggia, viene da chiedersi dove siano gli agenti di Polizia municipale.