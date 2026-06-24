 Autostrada Messina - Catania. Incidente in galleria Taormina, muore 40enne

Autostrada Messina – Catania. Incidente in galleria Taormina, muore 40enne

Redazione

Autostrada Messina – Catania. Incidente in galleria Taormina, muore 40enne

mercoledì 24 Giugno 2026 - 08:10

Un tamponamento fatale contro un autobus in panne costa la vita a un giovane automobilista catanese; ferita ma non in pericolo la figlia piccola che viaggiava con lui

Tragico epilogo nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, teatro di un incidente fatale avvenuto nella galleria Taormina, in direzione Catania. Intorno alle 2:20, all’altezza del chilometro 37, un quarantenne originario del Catanese, Davide Toscano, ha perso la vita in seguito a un violento tamponamento.

Stando ai primi rilievi, il giovane si è scontrato con la parte posteriore di un bus rimasto in panne all’interno del tunnel, di rientro dal concerto di Geolier a Messina. Il mezzo pubblico, impossibilitato a raggiungere una zona sicura, era rimasto fermo sulla carreggiata, causando l’impatto inevitabile per il conducente della Fiat che sopraggiungeva.

Il bilancio è drammatico: per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, mentre la piccola figlia che viaggiava con lui, rimasta ferita, è stata prontamente assistita dai sanitari del 118 e trasferita al Policlinico di Catania. Fortunatamente, i medici hanno escluso il pericolo di vita per la bambina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Letojanni e la Polizia Stradale di Giardini Naxos per i rilievi necessari alla dinamica, supportati dal personale del Consorzio autostradale. Le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi hanno richiesto la temporanea chiusura del tratto tra Taormina e Giardini Naxos, ora regolarmente riaperto al traffico.

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