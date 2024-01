Barcellona, in auto con la coca. Un arresto della Polizia

L'uomo è stato notato in un parcheggio, in auto aveva uno zaino con la droga

MESSINA – L’auto di grossa cilindrata che “girava” in un parcheggio non poteva sfuggire alla Polizia del Commissariato di Barcellona, che ha dato l’alt al veicolo e controllato mezzo e conducente. E’ così che p scattato l’arresto di un uomo ritenuto responsabile di possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’auto c’era infatti uno zaino con all’interno 50 grammi di cocaina ed 880 euro in contanti. Impossibile per l’uomo evitare la perquisizione dell’abitazione, dove i poliziotti hanno trovato altra droga: circa 390 grammi di marijuana, 16,70 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Tutta la sostanza è stata sequestrata e l’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona. Stamane l’arresto è stato convalidato e il giudice ha confermato il carcere, come chiesto dalla Procura del Longano, guidata dal procuratore capo Giuseppe Verzera.