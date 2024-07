Barche in spiaggia anche a Ganzirri

Senza demonizzare nessuno, bisogna dire che l'esercizio di un proprio diritto va esercitato secondo legge e rispettando i diritti altrui

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vergogna, sulla Marina di Ganzirri lasciano grosse imbarcazioni che impediscono la balneazione. Precisamente il posto esatto è dove mettono le feluche. Per favore, fate qualcosa, è uno scempio”.

In questi giorni, anche grazie alle segnalazioni WhatsApp, ci stiamo occupando delle barche ormeggiate lasciate abusivamente a Torre Faro. Evidentemente. però, il fenomeno riguarda anche altre zone costiere messinesi. Senza demonizzare nessuno e fermo restando il diritto all’utilizzo di imbarcazioni per la pesca o per il tempo libero, esistono delle leggi da rispettare. Ed esiste l’inderogabile necessità che l’esercizio di un diritto sia compatibile con i diritti altrui, in questo caso il diritto alla balneazione e alla libera fruizione delle spiagge. Il Comune di Messina sta effettuando un censimento delle imbarcazioni, per definirne il numero effettivo presente sul territorio. Questo consentirebbe di scegliere in via derogatoria gli spazi in cui collocarle.