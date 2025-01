“Benvenuta Vita”, il 6 gennaio lo spettacolo dedicato all’affido familiare

La carovana della vita dell'associazione Metacometa giunge a Messina. Lunedì lo spettacolo al Palacultura alle ore 18 sul tema dell'accoglienza

MESSINA – Non sarà solo un momento di intrattenimento ma anche un’importante occasione per sensibilizzare e far riflettere sul tema dell’affido familiare. Un musical dal titolo “Benvenuta Vita”, uno spettacolo di beneficenza, che si terrà lunedì 6 gennaio prossimo al Palacultura alle ore 18. Da un paio d’anni ormai la “carovana della vita” dell’associazione MetaCometa gira l’Italia portando in dote esperienze e storie. Nei prossimi giorni toccherà alla città di Messina ricevere la visita dell’associazione e avere la possibilità di ascoltare le loro storie.

“Attraverso la musica, la danza e il teatro – presentano così dall’associazione Metacometa – desideriamo raccontare storie di accoglienza, amore e speranza, offrendo uno spazio di condivisione con la comunità”. L’invito è aperto a tutti, amici parenti colleghi familiari, l’ingresso singolo è di 10 euro mentre con due ingressi si potrà entrare con 15 euro ma sono previsti anche sconti in caso di prenotazione di gruppi. Per ulteriori informazioni si possono contattare gli organizzatori dai riferimenti sulla locandina.

Gli inviti di Bonaccorso e padre Spadaro

Lelio Bonaccorso, artista messinese invita personalmente la cittadinanza a partecipare: “Sono sensibile con molti progetti e li sponsorizzo volentieri. La ‘Carovana della Vita’ è un progetto della MetaCometa Aps, vuole diffondere e sensibilizzare l’accoglienza e l’affido familiare. Lo spettacolo teatrale della Carovana della Vita è uno spettacolo molto importante. Saranno raccontate storie di giovani coraggiosi che raccontano la bellezza della rinascita”.

Così invece padre Antonio Spadaro, gesuita messinese: “La nascita non è un evento come altri, la nascita è un momento di rottura che viene avvertita in tutta la sua carica di futuro. Vi dico questo perché c’è un evento, riguardo la nascita, che non potete perdere se siete a Messina il 6 gennaio. La Carovana della Vita, progetto dell’associazione MetaComenta, da un paio d’anni sta viaggiando in tutta Italia per diffondere e sensibilizzare una rinnovata voglia di accoglienza e affido familiare”.

Articoli correlati