 Brioche, la volpe dei Nebrodi conquista il web VIDEO

Brioche, la volpe dei Nebrodi conquista il web VIDEO

Alessandra Serio

Brioche, la volpe dei Nebrodi conquista il web VIDEO

sabato 11 Luglio 2026 - 13:30

Si è ambientata tra gli abitanti di Castell'Umberto che la viziano con gelati e golosità

https://www.youtube.com/shorts/NVK2IL5eL1U

Ha conquistato il web Brioche, una volpe che da qualche anno esce dal bosco dei Nebrodi che circonda Castell’Umberto e fa visita regolarmente ai suoi abitanti. La giovane volpe si è adattata agli abitanti del borgo, che l’hanno in un certo senso adottata, dandole cibo e lasciandola tranquilla vicino a loro. Brioche pare amare passare un poco di tempo con i residenti al bar e in piazza, durante le lunghe sere estive, e si affezionata in particolare a Gilberto Bevacqua, che ringraziamo per il video.

Brioche e le serate in piazza

“Ormai sono abituato a vedermela accanto la sera, quando esco di casa e torno, con la bicicletta, mi fa compagnia, si avvicina a tutti, qui tutti la conoscono ormai e la coccolano. La volpe ama soprattutto le brioche, per questo è stata battezzata così, ma adora anche i gelati”, racconta Gilberto. Brioche sembra non mostrare timore degli umani ormai, si lascia fotografare e riprendere, attende serena che qualcuno le dia qualcosa da mangiare e osserva gli abitanti del paese, quasi partecipasse alla vita del borgo.

I video e gli attacchi sul web

I video di Brioche hanno fatto il giro del web. E su Gilberto sono piovute le critiche: “Scrivono che non avremmo dovuto abituarla a stare troppo a contatto con l’uomo, ma ha fatto tutto da sola e tutti gli abitanti le sono affezionati e la proteggono, è libera di andare e venire dal bosco. E dicono che non dovremmo darle i dolci perché le fanno male. Ma lei è una golosona!”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Ecobuddy, gli scarti agroalimentari diventano bioplastiche VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED