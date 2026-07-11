Brioche, la volpe dei Nebrodi conquista il web VIDEO

Si è ambientata tra gli abitanti di Castell'Umberto che la viziano con gelati e golosità

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Ha conquistato il web Brioche, una volpe che da qualche anno esce dal bosco dei Nebrodi che circonda Castell’Umberto e fa visita regolarmente ai suoi abitanti. La giovane volpe si è adattata agli abitanti del borgo, che l’hanno in un certo senso adottata, dandole cibo e lasciandola tranquilla vicino a loro. Brioche pare amare passare un poco di tempo con i residenti al bar e in piazza, durante le lunghe sere estive, e si affezionata in particolare a Gilberto Bevacqua, che ringraziamo per il video.

Brioche e le serate in piazza

“Ormai sono abituato a vedermela accanto la sera, quando esco di casa e torno, con la bicicletta, mi fa compagnia, si avvicina a tutti, qui tutti la conoscono ormai e la coccolano. La volpe ama soprattutto le brioche, per questo è stata battezzata così, ma adora anche i gelati”, racconta Gilberto. Brioche sembra non mostrare timore degli umani ormai, si lascia fotografare e riprendere, attende serena che qualcuno le dia qualcosa da mangiare e osserva gli abitanti del paese, quasi partecipasse alla vita del borgo.

I video e gli attacchi sul web

I video di Brioche hanno fatto il giro del web. E su Gilberto sono piovute le critiche: “Scrivono che non avremmo dovuto abituarla a stare troppo a contatto con l’uomo, ma ha fatto tutto da sola e tutti gli abitanti le sono affezionati e la proteggono, è libera di andare e venire dal bosco. E dicono che non dovremmo darle i dolci perché le fanno male. Ma lei è una golosona!”.