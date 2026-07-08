 Bruciavano eternit e materiale plastico nel torrente Mazzarrà

Bruciavano eternit e materiale plastico nel torrente Mazzarrà

Alessandra Serio

Bruciavano eternit e materiale plastico nel torrente Mazzarrà

mercoledì 08 Luglio 2026 - 19:00

Polizia rurale e Carabinieri sorprendono due operai del settore vivaistico e permettono di limitare i danni del rogo

Messina – Sono stati identificati e segnalati all’autorità giudiziaria tre persone dopo l’intervento di Carabinieri e polizia Rurale del corpo Agro forestale in una zona del torrente Mazzarrà ricadente nel comune di Rodì Milici. Qui gli agenti si sono accorti che due persone, dopo aver appiccato un grosso rogo, lo alimentavano bruciando fogliame, legno, materiale plastico, alluminio ed eternit in resina.

Rogo pericoloso nel torrente, l’intervento

Le fiamme hanno quindi cominciato a liberare una grosse nube nera, potenzialmente tossica. I due stavano poi rimontando su un autocarro per allontanarsi ma l’intervento degli agenti ha permesso di limitare e domare subito l’incendio e identificare i due, operai di una impresa operante nel settore vivaistico di zona.

Pericolo nube tossica, chi erano

Anche il titolare dell’azienda è stato segnalato all’autorità giudiziaria per gli eventuali provvedimenti del caso. Ad operare sono stati i militari della stazione di Terme Vigliatore, ai comandi del maresciallo Salmeri, e il corpo agro forestale ai comandi del dirigente nazionale Lino Ilacqua.

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