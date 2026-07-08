 Ultimo raddoppia la data di Messina allo stadio "Scoglio", biglietti già in vendita

Ultimo raddoppia la data di Messina allo stadio “Scoglio”, biglietti già in vendita

Redazione

Ultimo raddoppia la data di Messina allo stadio “Scoglio”, biglietti già in vendita

mercoledì 08 Luglio 2026 - 19:51

A poche ore dall'apertura delle vendite, annunciate già nuove date in 6 città

Dopo il live dei record “Ultimo 2026 – La favola per sempre” che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…”, il nuovo tour che arriverà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria, e che ha polverizzato 300mila biglietti solo nei primi 30 minuti. E a 4 ore dall’apertura vendite arriva l’annuncio lampo di nuove date: biglietti già disponibili per i raddoppi delle città di Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari, Torino. Gli appuntamenti di Messina sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. I biglietti sono disponibili online e potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di lunedì 13 luglio 2026. 

Tutte le date del tour

La partenza di “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…” è fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: doppietta a Bologna (13 giugno e nuova data il 14 giugno 2027 | Stadio Dall’Ara), a seguire Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), e poi altro tris di doppiette a Milano (20 giugno, nuova data il 21 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno, nuova data il 25 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona) e Messina (28 giugno, nuova data il 29 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio). E ancora Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), raddoppio a Bari (6 luglio, nuova data il 7 luglio 2027 | Stadio San Nicola), a seguire Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), poi doppietta a Torino (16 luglio, nuova data il 17 luglio 2027 | Allianz Stadium) e gran finale a Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).

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