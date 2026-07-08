Ultimo raddoppia la data di Messina allo stadio “Scoglio”, biglietti già in vendita

A poche ore dall'apertura delle vendite, annunciate già nuove date in 6 città

Dopo il live dei record “Ultimo 2026 – La favola per sempre” che ha radunato 250.000 persone a Roma Tor Vergata, sarà Ultimo ad andare “a casa del suo popolo” con “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…”, il nuovo tour che arriverà ovunque, da nord a sud, nei più grandi stadi italiani, per la prima volta anche in Sardegna e in Calabria, e che ha polverizzato 300mila biglietti solo nei primi 30 minuti. E a 4 ore dall’apertura vendite arriva l’annuncio lampo di nuove date: biglietti già disponibili per i raddoppi delle città di Bologna, Milano, Napoli, Messina, Bari, Torino. Gli appuntamenti di Messina sono organizzati da Vivo Concerti e promossi da Giuseppe Rapisarda Management con la collaborazione del Comune di Messina. I biglietti sono disponibili online e potranno essere acquistati nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di lunedì 13 luglio 2026.

La partenza di “Ultimo Stadi 2027 – La favola continua…” è fissata per il 10 giugno 2027 allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, prima data del nuovo tour che arriverà ovunque, negli stadi delle più grandi città italiane: doppietta a Bologna (13 giugno e nuova data il 14 giugno 2027 | Stadio Dall’Ara), a seguire Padova (17 giugno 2027 | Stadio Euganeo), e poi altro tris di doppiette a Milano (20 giugno, nuova data il 21 giugno 2027 | Stadio San Siro), Napoli (24 giugno, nuova data il 25 giugno 2027 | Stadio Diego Armando Maradona) e Messina (28 giugno, nuova data il 29 giugno 2027 | Stadio Franco Scoglio). E ancora Reggio Calabria (3 luglio 2027 | Stadio Granillo), raddoppio a Bari (6 luglio, nuova data il 7 luglio 2027 | Stadio San Nicola), a seguire Firenze (10 luglio 2027 | Visarno Arena), poi doppietta a Torino (16 luglio, nuova data il 17 luglio 2027 | Allianz Stadium) e gran finale a Olbia (24 luglio 2027 | Olbia Arena).