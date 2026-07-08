 Dimentica alla stazione di Messina uno zaino con Rolex e gioielli da 50mila euro

Dimentica alla stazione di Messina uno zaino con Rolex e gioielli da 50mila euro

Redazione

Dimentica alla stazione di Messina uno zaino con Rolex e gioielli da 50mila euro

mercoledì 08 Luglio 2026 - 20:20

Intervento della Polizia ferroviaria e tempestivo ritrovamento del bagaglio dimenticato

MESSINA – Un bagaglio decisamente di valore. Lo scorso 6 luglio, agenti della Polfer, Polizia ferroviaria di Messina, hanno riconsegnato a un viaggiatore italiano uno zaino che aveva dimenticato dopo aver viaggiato su un treno regionale. Uno zaino contenente documenti ed effetti personali per un valore di circa 50.000 euro. Da un Rolex a bracciali d’oro.
Il viaggiatore aveva preso un treno regionale per Milazzo ma, una volta sceso in quella stazione, si è
accorto di aver dimenticato lo zaino, probabilmente nell’area della biglietteria della stazione di
Messina. Ha quindi telefonato agli uffici della Polfer di quella stazione, denunciando l’accaduto. E
gli agenti della Specialità si sono immediatamente spostati nella zona della biglietteria, ritrovando lo
zainetto su di una panchina.
Il tempestivo ritrovamento ha fatto sì che nello zaino, successivamente restituito al viaggiatore, non mancasse nulla del prezioso contenuto: un orologio Rolex, 3 bracciali in oro, un notebook e un passaporto.

L’immagine è di repertorio.

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