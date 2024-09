Bypass per Taormina, “poca chiarezza da Amam e Comune di Messina” VIDEO

Le critiche del consigliere comunale Alessandro Russo, del Pd

MESSINA – Nessuna risorsa idrica è stata sottratta al Comune di Messina in seguito all’accordo tra Taormina, Amam e Siciliacque. A precisarlo è stata la stessa Siciliacque. In ogni caso, Alessandro Russo, consigliere comunale del Partito democratico, tira le orecchie alle amministrazioni comunali di Messina e Taormina e all’Amam perché “la comunicazione avrebbe dovuto essere molto più efficace. Non possiamo, noi consiglieri comunali, scoprire dalla stampa che il bypass non è più attivo da 20 giorni“.

Evidenzia l’esponente del Pd di Messina: “La trasparenza è un dovere della pubblica amministrazione e noi non siamo stati messi nelle condizioni di conoscere tutti i dettagli o di fare i doverosi controlli”.

