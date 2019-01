Ci risiamo. Messina - Cittanovese a porte chiuse

MESSINA - Per disposizione della Questura di Messina, l’incontro tra Messina e Cittanovese, in programma domenica alle 14.30 al Franco Scoglio, verrà disputato a porte chiuse.

Il provvedimento, per motivi di ordine pubblico, è stato emesso per sette giorni in attesa che venga definito l’iter per la licenza definitiva all’organizzazione dei pubblici spettacoli. In conseguenza di ciò, la società ha sospeso la prevendita dei biglietti.

I tifosi già in possesso del tagliando d’ingresso possono chiedere il rimborso presso il punto vendita in cui hanno acquistato il titolo di ingresso. Pochissimi, di sicuro, visto il terz'ultimo posto in serie D, ma è l'ennesimo schiaffo soprattutto per loro, che scelgono di stare vicini al Messina anche in condizioni disperate.

Ciò che dovrebbe rappresentare la normalità, poter assistere ad una tranquilla gara di serie D con pochissimi spettatori in uno stadio da 40mila posti, diventa un ostacolo da superare. L'ennesimo di una stagione da dimenticare.

L'unica speranza, per il Messina, è di ottenere la salvezza quest'anno e ricominciare il prossimo in tutt'altro modo. Viceversa, se si devono ripetere altre figure barbine, meglio non iscriversi al campionato.