Infantino: "Un primo mattone importante". Mancuso: "Partiti in ritardo"

"Volevo vedere la predisposizione a fare un certo tipo di gioco, sono contento dell'impegno che abbiamo messo, del sacrificio, il primo mattone di stasera è importantissimo." Così mister Pietro Infantino al termine del derby di coppa vinto contro l’Igea.

SUL PIANO TECNICO-TATTICO: "Di quello che avevo chiesto alla squadra c'è stata la ricerca del possesso tra i compagni, cercare attraverso il possesso la superiorità numerica. Soprattutto il primo tempo è stato difficile perchè l'Igea si è chiusa. Sono contento perchè hanno cercato di fare le cose che avevamo provato."

IL MERCATO: Ufficiale Genny Russo. "Cercavamo un centrale mancino per uscire palla al piede, lo conosco, l'ho seguito quando era ad Agrigento. Speriamo in altri arrivi prima dell'inizio del campionato ma non dipende da noi perché i giocatori hanno dei contratti con altre società”. Sfumato Arcidiacono. "Ce ne sono altri al caso nostro. Al di là dell'aspetto economico, vogliamo che sposino il progetto."

L’IGEA VIRTUS è apparsa in ritardo. “E’ per via della rivoluzione societaria che c'è stata – dice mister Carmelo Mancuso -. Cercheremo comunque di farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Stiamo cercando di assemblare una squadra per quelle che sono le nostre possibilità, stiamo lavorando in particolare sul reparto under, Miuccio è un ragazzo di prospettiva. Devono arrivare ancora un paio di over, se non tre, per reparto. Alla squadra non posso imputare nulla se non qualche errore di gioventù, c'è inesperienza e qualche innesto deve essere fatto obbligatoriamente."

SUL MESSINA: "Ha giocatori di caratura superiore, se si rinforzerà ancora, potrà dire la sua nel campionato anche se nel girone c'è il Bari, per questo penso che sarà affascinante. Anche loro sono in fase di assestamento, visto il recente cambio tecnico."