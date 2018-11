Il Messina si allena al Marullo. Ancora indisponibile Arcidiacono

Una sola seduta di allenamento oggi per il Messina svolta in mattinata sul sintetico del Marullo di Bisconte. La squadra ha lavorato agli ordini di mister Biagioni al completo tranne gli infortunati Ba, Barbera e Arcidiacono. Ha ripreso con il gruppo anche Biancola, ieri fermo per riposo precauzionale. Domani pomeriggio è prevista una singola seduta e sabato la rifinitura prima della trasferta in programma domenica a Palmi.