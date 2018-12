Messina, pari col fanalino di coda Rotonda. Fine andata al terz'ultimo posto

Se non si vince neanche in casa contro l'ultima in classifica, tutto diventa più difficile. Il Messina perde l'occasione di avvicinarsi alla salvezza diretta, che resta distante quattro punti, e chiude un pessimo girone d'andata al terz'ultimo posto.

La partita sembrava iniziata sui binari giusti. Subito Selvaggio vicino al gol di testa, Oliva si distende e manda in angolo. Ma è solo un fuoco di paglia. Al quarto d'ora il tiro cross di Genevier finisce di poco a lato, poi non succede più nulla fino al fischio del primo tempo.

Nella ripresa il copione è simile. Subito pericoloso Arcidiacono, salva Pastore. Ma poi poco altro. Il Messina è sempre nella metà campo avversaria ma non sfrutta mai le, poche, occasioni create, più che altro potenziali. All'80' è bravo Biondi sul cross di Catalano, ma è altrettanto bravo Oliva a mettere in corner. E' l'ultimo sussulto, il Rotonda strappa un pari, il Messina finisce male una prima parte di stagione fallimentare.

MESSINA - ROTONDA 0-0

MESSINA: Meo, Janse (85' Cocimano), Biondi, Ferrante, Zappalà, Sambinha, Arcidiacono, Selvaggio (47' Catalano), Tedesco, Genevier, Amadio. Allenatore: Oberdan Biagioni.

ROTONDA: Oliva, Marigliano, Nicolao, Chiavazzo, Silletti, Pastore, Zappacosta (42′ Valori; 58' Taccogna), Ostuni, Flores, Talia (68' Granata), Santamaria (73' Cocuzza). Allenatore: Giovanni Baratto.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1. ASSISTENTI: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Michele Rispoli di Locri.