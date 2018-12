Messina, test con la Juniores a Giammoro. Zappalà:"Vogliamo risalire la china"

Doppia seduta di allenamento anche oggi per il Messina che in questi giorni si sta alternando tra il Marullo di Bisconte e il Franco Scoglio. Anche domani in mattinata allenamento al Despar Stadium e nel pomeriggio (inizio alle 15), a Giammoro, test in famiglia contro la formazione juniores.

“Ci volevano questi tre giorni di riposo. Nell’ultimo mese abbiamo lavorato intensamente con impegni ogni tre giorni ed era importante staccare soprattutto mentalmente per ricaricare le batterie”. A dirlo è Giuseppe Zappalà, il difensore arrivato da qualche settimana che si sta dimostrando un autentica roccia nella nuova difesa giallorossa. Zappalà, come il resto della squadra ad eccezione degli stranieri che hanno goduto di qualche giorno di riposo in più, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita contro il Bari che aprirà il girone di ritorno.

“Sto notando nel gruppo la predisposizione a fare bene ed a tirarci fuori da questa situazione – afferma il centrale – Stiamo lavorando insieme e non era praticamente mai accaduto perchè da quando sono arrivato ci sono state partite ogni tre giorni con la squadra che sembrava un cantiere aperto e giocatori che andavano e venivano. Non c’è stato mai il tempo di provare nulla. Adesso stiamo carburando e s’iniziano a vedere i primi risultati, non è un caso che nelle ultime cinque partite abbiamo subito solo un gol. Sappiamo che dobbiamo migliorare in fase realizzativa ma stiamo lavorando anche per quello”.

Alla ripresa subito il Bari. “Col Rotonda sembrava una partita scontata ma come sempre questo tipo di gare sono le più difficili. A Bari sappiamo a cosa andiamo incontro e questi match sono i più semplici da preparare, non hai bisogno di caricarli dal punto di vista degli stimoli”.