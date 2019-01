Messina verso la trasferta di Marsala. Bossa: "Ora dobbiamo confermarci"

La ripresa degli allenamenti al Franco Scoglio è stata l’occasione per valutare le condizioni fisiche dei diversi giocatori alle prese con piccoli acciacchi che ne stanno condizionando l’impiego. Hanno ripreso ad allenarsi Ferrante, Sambinha e Janse che hanno seguito un programma differenziato. Fermo precauzionalmente, invece, Giuseppe Tedesco dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire domenica scorsa. L’attaccante sarà valutato nelle prossime ore dallo staff medico.

Alla ripresa, sul momento della squadra, ha parlato Fabio Bossa. «A Picerno qualcosa dentro di noi si è sbloccata ma anche a Bari non abbiamo demeritato, perdendo solo per due nostri errori – commenta il momento il centrocampista messinese – Vincere contro l’Igea non significa che abbiamo fatto chissà cosa, dobbiamo confermarci. Domenica, però, siamo stati bravi ad interpretarla bene dal primo minuto e abbiamo portato a casa la vittoria. Cosa è cambiato nelle ultime partite? Siamo più gruppo. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che Messina e noi non meritiamo questa classifica».

Quello visto contro l’Igea è un Bossa che sta trovando anche la condizione migliore. «Sto meglio fisicamente e giocare mi aiuta a stare bene. Sono a disposizione del mister e condivido le sue scelte. Io mi devo fare solo trovare pronto».

Adesso c’è il Marsala. «Dobbiamo provare a vincerle tutte, senza guardare la classifica perché abbiamo l’obbligo di tirarci fuori da questa posizione».