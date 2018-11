Il Messina si sveglia tardi. Il Città vince con merito. FOTO

Un passo indietro. La vittoria interna contro il Gela doveva fungere da trampolino di lancio per il Messina e, invece, contro il Città è arrivata una sconfitta meritata. La squadra di mister Furnari ha messo sotto il Messina nel primo tempo e, nella ripresa, ha approfittato dell'uomo in più, regalo dell'arbitro, per gestire il vantaggio e chiudere la partita. I giallorossi sprecano, così, la seconda delle tre partite consecutive al Franco Scoglio, dove domenica arriverà il Portici. E la classifica, anche se c'è ancora una gara da recuperare, si fa sempre più triste. Il Messina è terz'ultimo, sorpassato proprio dal Città, che invece ora può tirare un sospiro di sollievo.

IL PRIMO TEMPO:

Il Città passa in vantaggio al primo affondo, al 13': Cangemi pescato bene in area, il recupero di Barbera è provvidenziale, ma sulla palla si avventa Galesio, che batte Ragone da due passi. Tre minuti dopo il pari sembra cosa fatta: corner di Genevier, incornata di Gambino davanti a Paterniti, la palla sorvola di poco la traversa. E' la prova del gol, che arriva alla mezz'ora, ora a palla in movimento, ma sempre col cross per Gambino, che stavolta di testa non sbaglia. Al 33' Genevier subisce fallo da Fofana, l'arbitro inverte la punizione e addirittura ammonisce Genevier. Ancora tre minuti e il Città torna in vantaggio: Fragapane trova spazio fuori area e lascia partire un fendente, che si insacca nel sette, lì dove Ragone non arriva. Il Messina sbanda: Di Vincenzo si ritrova tutto solo in area piccola e cicca clamorosamente la conclusione. Altro guaio per il Messina al 39': il fallo di Genevier su Fragapane è netto, Nicolini tira fuori il secondo giallo. Stavolta il provvedimento ci sta ma pesa l'inspiegabile giallo di pochi minuti prima. Dentro Bossa, fuori Cocimano, Biagioni passa al 4-3-2. Un sussulto prima della fine del tempo: punizione di Petrilli, la palla attraversa tutta l'area, Russo manca di poco l'appuntamento con la palla.

IL SECONDO TEMPO:

Subito Città vicino al tris: Fragapane si fa la fascia sinistra indisturbato, arriva fino al vertice dell'area piccola ma manda fuori, di piatto, con Ragone in uscita. Doppio cambio per Biagioni: Rabbeni per Petrilli, nello stesso ruolo, mentre con l'ingresso del neo arrivato Ibojo, per Traditi, si passa al 3-4-2. Cambio anche nel Città: fuori Fragapane, uno dei migliori, dentro Cardia. E' la mossa giusta, neppure il tempo di fare il suo ingresso che Cardia va a segno di testa, sugli sviluppi di un corner regalato da Ibojo. La curva sud si spazientisce e si alzano i cori contro i giocatori. La partita si spegne, il Messina non produce nulla ed è anzi il Città a farsi pericoloso: il neo entrato Codagnone parte in contropiede e piazza la palla sul palo lontano, bravo Ragone a distendersi. La reazione arriva quando è ormai troppo tardi: all'86' buono spunto di Gambino, atterrato in area da Berra. Rabbeni, dal dischetto, spiazza Paterniti. Subito dopo il Messina va vicino al pari: punizione di Bossa, testa di Rabbeni, ancora decisivo Cardia, che salva sulla linea.

CITTA' DI MESSINA - MESSINA 3-2

CITTA' DI MESSINA: Paterniti, Fofana, Fragapane (61' Cardia), Bellopede, Berra, Bombara (24' Trevizan), Cangemi, Calcagno (84' Portovenero), Galesio (66' Codagnone), Ferraù, Di Vincenzo (79' Nicosia). Allenatore: Furnari.

MESSINA: Ragone, Dascoli, Barbera, Traditi (51' Ibojo), Porcaro, Russo, Cocimano (42' Bossa), Biondi (81' Cimino), Gambino, Genevier, Petrilli (51' Rabbeni). Allenatore: Biagioni.

ARBITRO: Nicolini di Brescia. ASSISTENTI: Lafandi di Locri e Santoni di Cesena

RETI: 13' Galesio, 30' Gambino, 36' Fragapane, 62' Cardia, 87' Rabbeni

ESPULSI: 39' Genevier