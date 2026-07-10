La morte di Giulia in via Circuito, 19enne di nuovo senza avvocato

Il giovane potrebbe chiedere la scarcerazione al Riesame. Prima, però, deve trovare un difensore

Messina – Di nuovo senza avvocato Alessandro Mondo, in carcere con l’accusa di aver ucciso Giulia Scimone, la 19enne travolta dalla moto in via Circuito a Torre Faro, nella notte tra il 28 e il 29 giugno. L’avvocata Antella Pimpo, che ha assistito il 19enne all’interrogatorio di garanzia, ha rinunciato al mandato. Una decisione recente ma maturata a lungo, i primi dubbi sono sorti proprio subito dopo il confronto del ragazzo col giudice. La professionista preferisce però non commentare ufficialmente.

19enne di nuovo senza avvocato

Subito dopo il fermo, Mondo si era rivolto all’avvocato Salvatore Silvestro, che ha rinunciato al mandato in poche ore; e prima di approdare all’avvocata Pimpo altri legali avevano detto alla richiesta dei Mondo di assistere il ragazzo. Insomma la morte di Giulia, per le circostanze in cui è avvenuta, ha scosso Messina. La speranza è che almeno questa volta tanto sgomento possa produrre davvero un cambiamento, in città, in termini di sicurezza delle strade e dei giovani.

Mondo punta al Riesame? Però…

Il giovane è accusato di omicidio volontario. Il giudice che lo ha interrogato ha trasformato l’accusa da omicidio stradale a quella più grave, alla luce della condotta del ragazzo e sulla base dei video sul web che lo immortalano nelle impennate spericolate, le stesse che quella notte sono costate la vita a Giulia. Adesso attende dietro le sbarre il prosieguo degli accertamenti ed ha un’altra possibilità procedurale per puntare alla scarcerazione: l’appello al Tribunale del Riesame. Prima, però, deve trovare un difensore.