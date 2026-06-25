Messina. Primo intervento antincendio del gruppo comunale di Protezione civile

Una squadra è intervenuta a Larderia Superiore. Quest'anno saranno impiegati anche i droni per il monitoraggio del territorio

Occhi puntati sulle colline messinesi. Come ogni anno per fronteggiare l’emergenza legata agli incendi estivi, per la maggior parte dolosi, sarà necessario uno stretto lavoro sinergico tra il Gruppo comunale di Protezione Civile, il Dipartimento regionale della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e il Corpo Forestale.

L’attività è già in corso. Una squadra di volontari del Gruppo comunale è intervenuta tempestivamente nella zona di Larderia Superiore per le attività di avvistamento e bonifica di un incendio. L’operazione si è conclusa con successo grazie anche all’impiego del pick-up attrezzato con serbatoio da 500 litri in dotazione al gruppo. Per la stagione in corso, i volontari potranno utilizzare anche i droni in dotazione alla Protezione Civile, strumenti che consentiranno di potenziare le attività di monitoraggio, avvistamento precoce e supporto agli interventi a terra.

I numeri della scorsa campagna antincendio

L’attività del gruppo riparte dal percorso avviato durante la scorsa stagione estiva, quando 28 volontari sono stati impegnati nella campagna antincendio boschivo dal 1° luglio al 15 settembre. Nel corso del servizio sono stati effettuati 67 turni di pattugliamento, con una media di circa tre giorni a settimana in orario pomeridiano, per un totale di 2.706 chilometri percorsi. Le squadre hanno vigilato il territorio seguendo percorsi prestabiliti dal Servizio comunale di Protezione Civile e dal Dipartimento regionale. I pattugliamenti hanno interessato sia la zona nord sia la zona sud della città, con partenza dal centro operativo e arrivo ai punti panoramici strategici di Forte Cavalli e Monte Ciccia, a Campo Italia, da cui è possibile monitorare ampie porzioni del territorio comunale.