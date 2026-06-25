 Messina, si insediano i primi 3 giudici tributari

Messina, si insediano i primi 3 giudici tributari

Alessandra Serio

Messina, si insediano i primi 3 giudici tributari

giovedì 25 Giugno 2026 - 19:33

Si insedia anche a Messina la prima Corte di giustizia tributaria dopo la storica riforma del settore

Sono Stefania Scavuzzo, Andrea Scimone e Ferdinando Giardino i primi tre magistrati tributari che entrano in servizio a Messina, dopo la riforma del settore. I tre hanno giurato davanti al presidente della Corte Natale Longo e sono pronti ad entrare in servizio, in attesa del regolamento dei tirocini.

Giustizia tributaria, dalla riforma alle nuove corti

Tanta emozione per loro, chiamati a essere protagonisti di un momento chiave per la giustizia tributaria che, con la riforma avviata dalla Legge 130/2022, ha trasformato le ex Commissioni tributarie in Corti di Giustizia Tributaria. Il contenzioso è quindi ora delegato a magistrati a tempo pieno e professionali. E’ la prima volta che accade nella storia della Repubblica ed è per questo che si parla di quinta magistratura italiana, accanto a quella ordinaria, amministrativa, contabile e militare. Dopo il giuramento, i magistrati hanno ricevuto le congratulazioni del personale e dei colleghi.

La Corte messinese

Il loro ingresso in servizio è cruciale per il rafforzamento dell’intero sistema della giustizia tributaria, in un’ottica di indipendenza, equilibrio e senso delle istituzioni, contribuendo alla tutela dei diritti dei contribuenti e all’affermazione della legalità fiscale.

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