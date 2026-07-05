 Capo Peloro. Tre ragazze su un materassino non riescono a rientrare, salvate dalla Guardia Costiera

Capo Peloro. Tre ragazze su un materassino non riescono a rientrare, salvate dalla Guardia Costiera

Redazione

Capo Peloro. Tre ragazze su un materassino non riescono a rientrare, salvate dalla Guardia Costiera

domenica 05 Luglio 2026 - 22:50

Per loro, grazie al salvataggio, solo tanta paura

La Guardia Costiera di Messina è stata impegnata in un intervento di soccorso. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina, ricevuta la segnalazione di tre ragazze in difficoltà, ha disposto l’immediato intervento della motovedetta CP 734.

Le tre giovani, che si trovavano in mare a bordo di materassini gonfiabili, erano state trascinate al largo dalle forti correnti dello Stretto di Messina e non riuscivano più a rientrare autonomamente verso la costa. L’equipaggio della motovedetta ha raggiunto rapidamente l’area, individuando e recuperando le ragazze, poi condotte a terra in sicurezza. Fortunatamente nessuna delle tre ha riportato conseguenze fisiche, pur avendo vissuto momenti di forte apprensione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Centrodestra a pezzi ma senza un’alternativa continuerà a vincere in Sicilia
Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Extravergine, il sapone come si faceva una volta VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED