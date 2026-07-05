Capo Peloro. Tre ragazze su un materassino non riescono a rientrare, salvate dalla Guardia Costiera

Per loro, grazie al salvataggio, solo tanta paura

La Guardia Costiera di Messina è stata impegnata in un intervento di soccorso. La Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina, ricevuta la segnalazione di tre ragazze in difficoltà, ha disposto l’immediato intervento della motovedetta CP 734.

Le tre giovani, che si trovavano in mare a bordo di materassini gonfiabili, erano state trascinate al largo dalle forti correnti dello Stretto di Messina e non riuscivano più a rientrare autonomamente verso la costa. L’equipaggio della motovedetta ha raggiunto rapidamente l’area, individuando e recuperando le ragazze, poi condotte a terra in sicurezza. Fortunatamente nessuna delle tre ha riportato conseguenze fisiche, pur avendo vissuto momenti di forte apprensione.