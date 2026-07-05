Grave scontro a Milazzo: una 40enne in rianimazione al Policlinico di Messina

La donna ha riportato ferite gravi

Una donna di 40 anni si trova ricoverata in gravi condizioni al Policlinico al di Messina a causa di un terribile scontro stradale avvenuto lungo l’asse viario di Milazzo, nei pressi dell’uscita per il litorale di Ponente. La donna viaggiava in sella a un ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata violentemente con una Peugeot 206. L’impatto le ha causato lesioni profondissime a una gamba.

I medici del servizio di emergenza, giunti immediatamente sul posto, hanno prestato le prime cure per stabilizzare i parametri vitali della ferita, disponendo poi il trasferimento d’urgenza. Date le condizioni critiche, è stato fatto atterrare l’elicottero del 118, che ha trasportato la donna direttamente al centro specializzato per i traumi del Policlinico di Messina. Al momento la paziente è tenuta sotto stretta osservazione nel reparto di terapia intensiva e i medici si sono riservati la prognosi.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto i rilievi geometrici e planimetrici sul luogo dell’incidente per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità. L’incidente ha causato forti disagi al traffico locale: per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza, fare i rilievi di rito e rimuovere i detriti dalla strada, la circolazione sulla carreggiata è stata provvisoriamente ridotta a una sola corsia con senso unico alternato, provocando lunghe code. Si attendono ora i riscontri dei prossimi bollettini medici per avere notizie sull’evoluzione del quadro clinico della donna.