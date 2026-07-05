Messina, inaugurata la nuova spiaggia del Ringo: un’oasi urbana e inclusiva sullo Stretto

Il litorale riqualificato viene restituito alla città con servizi all'avanguardia per l'accessibilità

Con un simbolico taglio del nastro è stata inaugurata la stagione balneare 2026 lungo la rinnovata spiaggia del Ringo. Un intervento di riqualificazione che restituisce alla città il tratto balneabile più centrale, trasformandolo in uno spazio moderno, sicuro e, soprattutto, accessibile a tutti.

C’erano il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche del mare, Francesco Caminiti, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dello Stretto, Francesco Rizzo, e i referenti di Messina Social City, che si occuperà della gestione dell’area.

Estate inclusiva

L’accessibilità universale rappresenta il cuore del progetto di riqualificazione. L’arenile è stato attrezzato con solide passerelle in legno che solcano la sabbia, agevolando la mobilità e permettendo il transito fluido di passeggini e carrozzine. Tra le dotazioni spiccano le speciali sedie da spiaggia per disabili, pronte a facilitare l’ingresso in acqua e a garantire il diritto al mare per chiunque. Un punto informativo e di accoglienza, contraddistinto dal logo dell’iniziativa intitolata “Un mare di libertà”, accoglie i bagnanti offrendo supporto e indicazioni sui servizi disponibili, all’insegna di una piena inclusione sociale.

Basile: “Un legame ritrovato con lo Stretto”

Il sindaco Basile ha sottolineato il valore dell’intervento: “Una città che torna ad abbracciare il suo mare ritrova la propria anima. Lo Stretto è la nostra storia, la nostra identità, la nostra vocazione. È il luogo dove ogni alba ricorda a ciascuno di noi quanto siamo fortunati a vivere in una terra unica”.

Basile ha poi proseguito descrivendo la visione alla base del progetto: “Oggi abbiamo aperto questo spazio attrezzandolo affinché possa essere vissuto da tutti: famiglie, bambini, giovani, anziani. Un luogo accessibile, inclusivo, accogliente, con servizi, cabine, docce, campi da gioco. Perché la bellezza ha davvero senso solo quando non lascia indietro nessuno”.

Infine, il primo cittadino ha rivolto un appello alla comunità: “La spiaggia del Ringo adesso è un modo nuovo di abitare il nostro mare, di riscoprirlo come bene comune, di trasformarlo in uno spazio di incontro, di libertà e di condivisione. Custodiamolo con orgoglio. Perché una comunità che sa prendersi cura del suo mare sa prendersi cura anche del proprio futuro”.

Sport, relax e sicurezza sul nuovo lungomare

L’area si presenta oggi come un luogo per il tempo libero, dove lo sport e il relax convivono a due passi dall’acqua. Gli amanti delle attività all’aria aperta hanno a disposizione un campo da beach volley per tornei e sfide estive, mentre le nuove e moderne cabine bianche offrono spogliatoi puliti e confortevoli. Un punto di ristoro con chiosco garantisce una sosta fresca durante le ore più calde della giornata. Sul fronte della sicurezza, la spiaggia è costantemente presidiata da bagnini specializzati ed è dotata di una torretta di avvistamento in legno per il monitoraggio costante dello specchio d’acqua, offrendo così serenità a famiglie e bagnanti che già da oggi hanno iniziato a popolare l’arenile con ombrelloni e lettini.