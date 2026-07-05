Sopralluogo sul viale Annunziata per la crepa sulla strada

Dopo il cedimento del manto stradale, oggi l'assessore Caminiti e i tecnici sul posto. 4 consiglieri della V Circoscrizione: "La sicurezza e chiarezza sulle cause prima di tutto"

MESSINA – Sopralluogo dell’assessore Caminiti e dei tecnici comunali sul viale Annunziata dopo il cedimento del manto stradale. Dopo la crepa sulla strada, l’area è stata ieri messa in sicurezza e adottate misure temporanee per la viabilità. Il traffico in salita è stato dirottato in via del Fante.

Caminiti: “L’obiettivo è intervenire per ripristinare la piena funzionalità del tratto coinvolto dal cedimento”

Si legge in una nota del Comune: “A seguito del cedimento del manto stradale verificatosi sul viale Annunziata, all’altezza della rotatoria nei pressi della scuola “Beata Eustochia”, l’amministrazione comunale è prontamente intervenuta disponendo un sopralluogo tecnico per una prima valutazione della situazione. Sul posto si è recato l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, Francesco Caminiti, insieme ai tecnici del Dipartimento servizi tecnici, al fine di verificare l’entità del cedimento e definire le attività necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale”.

Nel frattempo, “l’area interessata è stata delimitata e messa in sicurezza mediante apposita recinzione e contestualmente sono state predisposte misure temporanee per la regolazione della viabilità, con l’obiettivo di limitare i disagi alla circolazione e decongestionare il traffico nell’area interessata”. “L’obiettivo è intervenire nel più breve tempo possibile – dichiara l’assessore Caminiti – per ripristinare la piena funzionalità del tratto interessato, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e la regolare circolazione veicolare”.

L’assessore ha inoltre assicurato che nei prossimi giorni sarà effettuata una campagna di indagini per verificare l’entità del dissesto e poter procedere in breve tempo con gli interventi di ripristino.

I consiglieri d’opposizione della V Circoscrizione: “Si faccia chiarezza, la sicurezza prima di tutto”

Sul problema intervengono pure i consiglieri d’opposizione della V Circoscrizione Andrea Zumbo, Raffaele Verso, Salvatore Arena ed Emanuele Maurotto: “Il cedimento verificatosi sul Viale Annunziata desta forte preoccupazione e impone un immediato approfondimento da parte degli uffici competenti. Parliamo di una delle principali arterie cittadine, percorsa quotidianamente da migliaia di veicoli, lungo la quale insistono attività commerciali, abitazioni, istituti scolastici e numerosi servizi. È quindi indispensabile comprendere con tempestività le cause che hanno determinato l’apertura della vistosa crepa e il conseguente cedimento del piano stradale”.

“Un collegamento con i lavori ancora in corso sul Viale Annunziata?”

Sul posto ieri il consigliere Maurotto per una verifica della situazione.

“Negli ultimi anni il Viale Annunziata è stato interessato da importanti interventi infrastrutturali, tra cui i lavori per il collegamento elettrico di Terna e, più recentemente, quelli di sistemazione dell’alveo e delle spallette del torrente Annunziata. Non spetta certamente alla politica individuare le cause del cedimento, ma è doveroso chiedere che venga accertato se esista o meno un collegamento con i lavori eseguiti o ancora in corso”, evidenziano i consiglieri.

E ancora: “Nel nostro ruolo abbiamo sempre seguito con attenzione le opere che interessano il territorio. Nel corso della precedente consiliatura, attraverso la Seconda commissione consiliare presieduta dal consigliere Zumbo, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi e sono stati richiesti incontri con i tecnici comunali per conoscere nel dettaglio lo stato degli interventi e le opere previste. Richieste che, purtroppo, non hanno mai trovato un concreto riscontro. Le Circoscrizioni rappresentano il presidio istituzionale più vicino ai cittadini e dovrebbero essere coinvolte e informate su opere di tale rilevanza, anche per poter svolgere quel ruolo di ascolto e di collegamento con il territorio che la legge attribuisce loro”.

“Le nostre richieste di consiglieri e i troppi disagi alla viabilità”

Concludono i consiglieri: “Oggi chiediamo con forza che venga effettuata una verifica tecnica approfondita per accertare le cause del cedimento; che i cittadini vengano informati con la massima trasparenza sull’evoluzione della situazione; che siano effettuati controlli anche lungo gli altri tratti del Viale Annunziata interessati dai lavori, al fine di escludere ulteriori criticità; che gli interventi di ripristino vengano eseguiti nel più breve tempo possibile, limitando i disagi alla viabilità di una zona che da anni convive con importanti cantieri. La sicurezza dei cittadini non può attendere. Su temi come questo servono risposte chiare, trasparenza e interventi tempestivi”.





