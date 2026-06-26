Caporalato, da Genova a Messina otto arresti

Lo sfruttamento dei lavoratori. Intervento dei carabinieri in un cantiere edile ligure e controllo giudiziario di due società

Ancora indagini sul caporalato. Sullo spietato sfruttamento dei lavoratori stranieri. Otto arresti, anche a Messina. Tutto è partito nel 2025 2025 dal blitz di una pattuglia del Comando provinciale carabinieri di Savona in un cantiere edile del porto di Vado Ligure (Savona). Lì dove si stanno costruendo i cassoni in cemento armato per la realizzazione della nuova diga foranea del porto di Genova.

Al termine delle indagini si è arrivati agli otto arresti, per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di sette cittadini indiani e di un cittadino pakistano, tra i 28 e 50 anni, domiciliati nelle provincie di Bergamo, Brescia, Barletta-Andria-Trani e Messina, responsabili e dipendenti di due società.

Si è pure stabilito il controllo giudiziario delle due società, una di Brescia e una di Genova, oltre al sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 277 mila euro nei confronti della società bresciana (fonte Ansa).