Censis: UniMe ultima tra le grandi università. Cuzzocrea: "Ma non è certo la peggiore d'Italia" - Tempostretto

L'ultimo posto tra i grandi atenei, confermato anche nel 2022, non preoccupa il rettore. Che rilancia: "Usati indicatori opinabili, sappiamo su cosa lavorare"

di Gianluca Santisi

MESSINA – “Non mi esalto quando mi definiscono il miglior rettore d’Italia, non mi deprimo quando dicono che siamo la peggiore tra le grandi università italiane”. Sceglie la via dell’equilibrio e probabilmente fa bene il rettore Salvatore Cuzzocrea nel commentare la classifica Censis delle Università Italiane, edizione 2022/2023. Un rapporto che, così come lo scorso anno, vede l’Unime al 19° e ultimo posto nella graduatoria riservata ai “grandi atenei statali”, quelli che contano dai 20mila ai 40mila iscritti.

L’occupabilità condanna Messina

Messina quest’anno ha ottenuto un punteggio complessivo di 75,8, in leggero calo (-0,7) rispetto ai 76,5 punti dello scorso anno. A penalizzare l’ateneo peloritano è soprattutto la voce relativa all’occupabilità: anche qui ultimo posto ma con 66 punti, ben 7 in meno rispetto all’Università della Calabria, penultima, e addirittura 10 in meno della Campania Vanvitelli. Punti che pesano come un macigno sul piazzamento generale, per altro assegnati su un parametro che convince poco il rettore. “I dati di Almalaurea ci dicono ben altro – spiega Cuzzocrea – e quindi bisognerebbe capire bene quali valori sono stati presi in esame per avere un quadro più esatto. Ma c’è comunque una discrepanza molto ampia. Al di là di questo – continua il rettore – alcuni indicatori secondo me poco hanno a che vedere con il reale andamento delle cose. Tornando sull’occupabilità, l’Università ha poco fare. Noi abbiamo il compito di formare al meglio gli studenti, non di trovargli un lavoro. Su questo aspetto entrano in gioco altri fattori, che dipendono dal tessuto sociale e imprenditoriale di ogni specifico territorio”.

Gli indicatori presi in esame

La classifica Censis delle Università italiane, giunta alla ventiduesima edizione, è basata sulla valutazione di alcuni indicatori, come le strutture disponibili, le borse di studio, i servizi erogati, il livello di internazionalizzazione, la capacità di comunicazione e i servizi digitali, l’occupabilità. Per l’UniMe i dati migliori sono quelli relativi a comunicazione e servizi digitali (86 punti e penultimo posto in classifica, sopra Roma Tre) e strutture (85 punti e decimo ex aequo con Cagliari e Modena-Reggio Emilia). Un indicatore, quest’ultimo, che mostra un trend incoraggiante: l’UniMe ha infatti guadagnato sei punti rispetto allo scorso anno. Più o meno stabili gli altri indicatori: borse di studio (77 punti, -1 rispetto allo scorso anno); internazionalizzazione (71 punti, -1); servizi (72 punti, +2). Senza il crollo alla voce “occupabilità” (-8, dai 74 punti del 2021 ai 66 dell’ultimo rapporto) forse avremmo commentato una classifica meno pesante. E il rettore lo sa bene: “Messina non è la prima ma non è neppure l’ultima delle università italiane – conclude -. Sappiamo quali sono i nostri punti di forza ma soprattutto quali sono i punti di debolezza e stiamo lavorando per colmarli. L’acquisto e la ristrutturazione dell’ex Hotel Riviera per realizzare 200 nuovi posti letto, ad esempio, non è certo un’iniziativa dettata dal caso”.

Articoli correlati