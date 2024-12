“Cittadinanza onoraria di Messina a Jill Biden”, Gesso pronta ad accoglierla

Il presidente del Consiglio comunale, Pergolizzi, annuncia l'iniziativa alla vigilia della visita

MESSINA – “Con grande onore e senso di profonda responsabilità, desidero annunciare la mia intenzione di sottoporre alla valutazione del Consiglio comunale di Messina, in piena intesa con il sindaco, la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Jill Tracy Jacobs, moglie del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden”. Il presidente Nello Pergolizzi annuncia l’iniziativa alla vigilia della visita a Gesso della first lady. Tutto è pronto, in un villaggio blindato, per accoglierla mercoledì 4 dicembre in tarda mattinata. Il bisnonno paterno, Domenico Giacoppo, emigrò negli Stati Uniti nel 1900 e poi il cognome si è trasformato in Jacobs.

Continua Pergolizzi: “Questa iniziativa rappresenta non soltanto un gesto simbolico di amicizia e collaborazione tra le nostre comunità, ma anche un’occasione per consolidare i legami culturali, storici e istituzionali che uniscono la città di Messina agli Stati Uniti. Messina, città dalla storia millenaria e dalla vocazione internazionale, si è sempre distinta per la sua capacità di accogliere e dialogare con il mondo. Valori come l’inclusione, la solidarietà e l’impegno globale, incarnati dalla figura della first lady, trovano nella nostra comunità terreno fertile e motivo di ispirazione. La proposta sarà esaminata con la massima cura e trasparenza, nel rispetto delle procedure istituzionali e in piena condivisione con il Consiglio comunale. Auspico che tale gesto possa rappresentare un ponte simbolico tra le nostre due nazioni, contribuendo a rafforzare un dialogo costruttivo e duraturo, riaffermando il ruolo di Messina come culla di cultura, dialogo e cooperazione internazionale”.

Conclude il presidente del Consiglio comunale: “Rivolgo un ringraziamento anticipato ai consiglieri che vorranno sostenere questa proposta, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso per valorizzare Messina come protagonista attiva nella costruzione di relazioni globali basate su rispetto, amicizia e mutuo scambio. Sono certo che questa iniziativa rappresenterà un ulteriore motivo di orgoglio per la nostra comunità, ribadendo il valore universale di Messina come città capace di aprirsi al mondo e di costruire ponti tra culture e popoli”.

Foto dalla pagina Facebook di Jill Jacobs Biden.

