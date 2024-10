Claudio Baglioni a Messina nel 2025: il suo “Piano di volo” sbarcherà al Vittorio Emanuele

La lunghissima tournée del cantautore farà tappa anche in riva allo Stretto per tre date del suo concerto-racconto

MESSINA- Claudio Baglioni si prepara a un tour che lo porterà ancora una volta in riva allo Stretto. Il cantautore sarà a Messina il 6, il 7 e l’8 novembre del 2025 al Teatro Vittorio Emanuele con il concerto-racconto “Piano di volo”, che lo vedrà unico protagonista sul palco. Si esibirà nei suoi più grandi successi, in quella che sarà “un’evoluzione speciale, dinamica, una traiettoria artistica sbalorditiva, singolare”.

“Piano di volo” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato nel 2022 e proseguito nel 2023. Una trilogia con cui ha attraversato l’Italia, per un totale di 300 esibizioni. Si tratta della tournée più lunga in carriera per Claudio Baglioni. Stavolta partirà il 21 novembre da Assisi per poi proseguire fino alla fine del 2024 a Fermo, Forlì, Milano, Cremona, Modena, Firenze e Brescia. La prima data nel 2025 sarà il 3 gennaio a Trieste e il giro, in seguito, toccherà Reggio Emilia, Bergamo, Livorno, Montecatini, Ravenna, Ancona, Mantova, Genova, Parma, Torino, Cagliari, Sassari, Spoleto, Ascoli Piceno, Piacenza, Bologna, Lugano, Pisa, Novara, Vercelli, Prato, Verona, Como, Cesena, Agrigento, Palermo, Messina, Napoli, Avellino, Brindisi, Lecce, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Catania.