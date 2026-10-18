 Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato riaperto in anticipo

Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato riaperto in anticipo

Redazione

Code sulla A18 ma il tratto tra Taormina e Giardini è stato riaperto in anticipo

domenica 18 Ottobre 2026 - 12:09

Lunghe file pure sulla statale 114. Ma il Cas comunica che sono state rimosse le uscite obbligatorie

TAORMINA – Stamattina lunghe file sulla statale 114 e in autostrada sulla A18. In particolare, code in uscita allo svincolo di Taormina, direzione Messina. Una conseguenza della chiusura del tratto tra Taormina e Giardini Naxos per lavori urgenti. Ma c’è una buona notizia: il Cas, Consorzio Autostrade Siciliane, ha annunciato la riapertura in netto anticipo dello stesso tratto tra Taormina e Giardini. Niente chiusura dunque per 12 ore.

“Rimosse le uscite obbligatorie sia in direzione Messina, sia in direzione Catania”, fa sapere il Cas. La comunicazioe è delle ore 11.48.

Il Cas: “Gli interventi programmati sono terminati in anticipo”

Successivamente, ore 13.10, ha spiegato il Consorzio: “Si comunica che gli interventi programmati per la giornata odierna sono stati ultimati con largo anticipo rispetto ai tempi previsti. La viabilità lungo la tratta autostradale compresa tra gli svincoli di Taormina e Giardini Naxos, in entrambe le direzioni, è stata regolamente ripristinata. In A18 Messina–Catania si comunica fine code in uscita allo svincolo di Taormina direzione Catan

I lavori sono consistiti nelle operazioni di rimozione controllata di elementi rocciosi potenzialmente instabili dopo il passaggio delle fiamme durante l’incendio dello scorso 23 agosto.

2 commenti

  1. giseppe 18 Ottobre 2026 16:23

    Vergogna due ore di fila… altro che togliere i pedaggi… bisogna rifondare tutto.. ma domando.. tutte ste cose perché succedono nella ns “Terra”.. una dietro l’altra e tutte cose a discapito della popolazione siciliana..

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  2. Carmelo Marisca 18 Ottobre 2026 22:22

    Se qualcuno si fosse degnato di comunicare la prossima riapertura dell’autostrada, si sarebbe evitata la formazione, alle 13.00, di una fila di due chilometri all’ingresso di Giardini Naxos in direzione Catania. Pertanto, mi sembra inopportuno magnificare l’operato del CAS per la riapertura anticipata, quando centinaia di ignari viaggiatori sono rimasti inutilmente in fila.

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