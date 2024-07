“Con la chiusura di Boccetta rischio caos a San Michele”

Il consigliere La Fauci scrive al sindaco: "Servono interventi urgenti, l'arteria è appesantita"

MESSINA – “Con la chiusura di Boccetta, l’arteria di collegamento San Michele – Portella rischia “un peggioramento della situazione sul piano della viabilità e della sicurezza, con un caos di auto”. Il vicepresidente del Consiglio comunale, e consigliere di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, interroga sindaco Basile, assessori Mondello e Minutoli e comandante Giardina, chiedendo “interventi urgenti”. ‘impatto significativo sulla viabilità e sulla sicurezza dei cittadini. Scrive La Fauci: “Si sottolinea l’importanza di un’azione tempestiva e coordinata per prevenire disagi e potenziali rischi per la popolazione sull’arteria di collegamento San Michele – Portella e nella zona di Messina Centro, oltre che sulle vie alternative che saranno interessate da un notevole aumento del traffico. Tenuto conto delle condizioni attuali delle artieri e delle potenziali problematiche di sicurezza, e considerata la presenza di lavori sulla sede stradale nell’area di Messina Centro, si chiede la presenza costante di pattuglie della polizia municipale”.

Il consigliere chiede pure di “provvedere con urgenza a interventi di manutenzione e ottimizzazione della segnaletica stradale nelle aree interessate dall’aumento del traffico”. E chiede alle istituzioni di “accelerare l’iter progettuale e realizzativo della strada alternativa a San Michele che conduce ai paesi collinari, richiesta sempre valida vista la criticità della zona, E di predisporre un piano di comunicazione efficace per informare i cittadini sulle modifiche alla viabilità e sulle alternative disponibili”. Per il vicepresidente del Consiglio comunale, occorre “valutare l’implementazione di misure straordinarie per la gestione del

traffico, come l’istituzione temporanea di sensi unici o la modifica dei tempi semaforici nelle aree più critiche”.

Articoli correlati