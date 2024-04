Conte a Messina: “No alla follia del ponte” VIDEO e FOTO

A Torre Faro il presidente M5S ha visitato un residence con 28 famiglie destinate all'esproprio se il progetto continuerà

servizi video di Silvia De Domenico

MESSINA – Giuseppe Conte arriva in un pomeriggio di vento e scirocco a Torre Faro e incontra i cosiddetti espropriandi. Dopo la segretaria del Pd Elly Schlein, la classe dirigente Cinquestelle organizza un’iniziativa lì dove potrebbero sorgere i pilastri del ponte e il presidente del M5S fa il suo giro al residence “Torre Faro”, composto da 28 abitazioni. Sottolinea l’ex presidente del Consiglio e leader Cinquestelle: “Ho raccolto la testimonianza di chi si lamenta per questo progetto che, concepito in questi termini, non ha alcuna utilità pubblica”.

Aggiunge Conte: “Noi dobbiamo lavorare per realizzare le infrastrutture che servono sia in Sicilia, sia in Calabria. Qui addirittura si è tolto dai Fondi sviluppo e coesione un miliardo e 300 milioni alla Sicilia, che servono per una Siracusa-Gela, attesa da una vita. Al contrario, si punta su un pozzo senza fondo per un’opera che non sappiamo se verrà mai realizzata. Gli esperti ci segnalano grandi criticità ingegneristiche, ambientali e trasportistiche. Si tratta di una follia. Non prendiamo in giro siciliani, calabresi e italiani”.

E ancora: “L’alternativa al ponte? Facciamo le infrastrutture che servono. La Sicilia è senz’acqua, ad esempio: realizziamo impianti idrici. Questi sono gli investimenti che hanno un senso. Cosa mi hanno detto gli espropriandi? I residenti vivono con la spada di Damocle dell’espropriazione che non consente loro investimenti e ristrutturazioni. C’è l’incertezza assoluta e c’è il grido di allarme di tutta una popolazione che si è reso conto che un progetto infrastrutturale concepito in questi termini non ha alcuna utilità pubblica”.

Ha precisato Conte: “Il no al ponte non è ideologico ma motivato dall’inutilità di questa infrastruttura e dall’assudità di voler concentrare dai dodici ai quindici miliardi, o forse venti, non sappiamo, per progettare e pensare di poter realizzare un’opera del genere. In questo momento, bisognerebbe migliorare le infrastrutture che vanno completate da decenni in Sicilia e Calabria. Servono quelle viarie. Una volta che saranno state realizzate, possiamo tutti insieme, ma con razionalità, progettare come velocizzare l’attraversamento di questo Stretto. Noi avevamo stanziato una discreta somma, ma sostenibile finanziariamente, per potenziare il sistema d’attraversamento con navi più veloci. Una soluzione concreta, poco costosa, utile e immediatamente spendibile”.

Un’affollatissima assemblea pubblica nel segno del “no al ponte”

Con Conte c’era la classe dirigente Cinquestelle: la senatrice Floridia, presidente della Commissione vigilanza Rai, il coordinatore regionale Di Paola, il capogruppo all’Ars De Luca, le coordinatrici provinciali Cannistrà e Giorgianni, l’ex deputata regionale Zafarana, il neo candidato Antoci, l’ex senatrice D’Angelo, il consigliere della III Municipalità Geraci, tra gli altri.

Poi il due volte presidente del Consiglio, in particolare negli anni difficili delle restrizioni Covid, è andato via e si è svolta un’affollatissima assemblea pubblica al Capo Peloro Hotel. Dopo gli esponenti del M5S, sono intervenuti, per il Comitato “Invece del ponte”, Elio Conti Nibali e Sergio De Cola e, per il Comitato No ponte Capo Peloro, Mariella Valbruzzi, per il Wwf Aurora Notarianni e per Legambiente Anna Giordano, oltre all’ex sindaco di Messina, Renato Accorinti.

