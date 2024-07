Copiosa perdita d’acqua a Montepiselli, “l’Amam deve intervenire”

Comune di Messina e Amam dovrebbero affrontare con maggiore tempestività ed efficienza il problema delle perdite d'acqua

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Siamo in piena emergenza idrica eppure l’acqua si disperde, soprattutto nelle zone più colpite da questa emergenza. Via Montepiselli. Problema già segnalato ad Amam che fino ad oggi non è intervenuta“.

Segnalazioni di questo tipo si moltiplicano e lasciano percepire che l’impegno di Comune e Amam sul fronte delle perdite d’acqua in città non manifesti ancora la tempestività e l’efficienza che è lecito attendersi a fronte dei sacrifici ai quali vengono sottoposti i cittadini con i rubinetti all’asciutto.

Ora il Comune annuncia l’attivazione del Centro operativo comunale da lunedì e l’Amam un aumento di personale. Occorre fare presto però per correre ai ripari in tempi brevissimi. Anzi subito.

