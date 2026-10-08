Coppa Eccellenza, il Messina archivia la pratica Gioiosa segnando sette reti

L'Athletic Gioiosa saluta la competizione schierando solo under nell'undici titolare, il Messina avanza ai quarti lasciando a riposo alcuni elementi chiave

MESSINA – Come già all’andata il Messina stravince contro l’Athletic Gioiosa completamente disinteressato alla Coppa Eccellenza Sicilia. Se nella sfida di due settimane fa al Franco Scoglio mister Silvestri aveva lasciato in campo giusto un paio di over questa volta al ritorno e a tre giorni dal nuovo impegno in campionato i tirrenici scendono in campo con un undici fatto totalmente di giovani classificati come under e anche tre classe 2009.

Il Messina rimaneggiato anch’esso lascia a riposo Kragl, Sarao, Giunta, Blondett e Tanasa. In panchina pure Burzio autore di una doppietta e due assist domenica scorsa contro lo Scordia e nemmeno in panchina Franco Sbuttoni. La partita resta sui binari dell’equilibrio per quasi un quarto poi il Messina trova la via della rete quattro volte in un quarto d’ora: Bonanno, Loria Langone e Varela mandano gli ospiti al riposo in vantaggio per 4 a 0.

Nella ripresa non si ferma la squadra di Torrisi che segna altre tre volte: Doni, rigore di Bonanno e doppietta personale indossando la fascia di capitano, e Pellegrino. La partita terminerà con uno smisurato punteggio di sette reti a zero per i biancoscudati. I peloritani avanzano quindi ai quarti di finale e dovranno attendere il sorteggio, giovedì 15 ottobre mattina, per conoscere il prossimo avversario contro cui giocherà nuovamente due gare: andata il 21 ottobre e ritorno il 4 novembre.

Athletic Gioiosa – Acr Messina 0-7

Athletic Gioiosa: Lembo, Mameli, Brancato, Calabrese, Casamento, Crucitti, Sottile, Molica, Palino, Onofaro, Scarpaci Fortuna.

Allenatore: Mirko Silvestri.

In panchina: Gitto, Ciancio, De Moura, La Rocca, El Gjailani, D’Amico, Parafioriti, Granata.

Acr Messina: Coco, Bontà, Zampa, Varela, Doni, Konate, Loria, Pellegrino, Langone, Passiatore, Bonanno.

Allenatore: Alfio Torrisi.

In panchina: Calabrese, Guerriero, Tanasa, Blondett, Burzio, Theodore, Kragl, Giunta, Sarao.

Reti: Bonanno 20′ e rig. 62′, Loria 22′, Langone 28′, Varela 35′, Doni 59′, Pellegrino 66′.

Arbitro: Enrico Corvaglia di Catania. Assistenti: Enrico Oteri di Messina e Roberto Fraggetta di Catania.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook dell’Acr Messina