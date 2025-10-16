Coppa Italia Dilettanti, Messana ai quarti. Battuto l’Atletico Catania Viagrande per 3-2

Gara di ritorno spettacolare allo Stadium di Bisconte. Il mister Cosimini: "Una risposta alla sconfitta di domenica"

MESSINA – Gara di ritorno spettacolare al Sorbello Stadium di Bisconte tra Messana e Atletico Catania Viagrande, con entrambe le compagini determinate ad aggredire l’area di rigore avversaria e a imporsi nei duelli fisici. Ai giallorossi bastava un pareggio per superare questi ottavi di finale, data la vittoria in trasferta all’andata per 1-2, ma l’incontro di ieri 15 ottobre è terminato con un ottimo 3-2 dopo un andamento rocambolesco.

Non sono mancate proteste da parte dei tifosi per alcune decisioni dell’arbitro, tra giudizi non sempre concordi sui cartellini estratti e dubbi su alcuni episodi di fuorigioco. Tre le ammonizioni ai danni della Messana, dirette a Ventra, Tricamo e Gargiulo.

Il tecnico della squadra casalinga Giuseppe Cosimini si è ritrovato a dover apportare diverse modifiche alla formazione, a causa di alcune assenze tra i convocati.

Bonasera e Giorgetti non sono guariti in tempo dai loro rispettivi infortuni. Contrariamente alle aspettative dei tifosi, si sono aggiunte anche le defezioni del capocannoniere Antonio Cannavò e del portiere titolare Riccardo Ferrara, indisponibile per un’infiammazione di lieve entità. Di nuovo a disposizione del mister il difensore Giulio Bona e l’attaccante Gioele Madia. Prima convocazione per il terzo portiere Emanuele Arena.

Per via dell’indisponibilità di Ferrara, la partita ha visto l’esordio stagionale del secondo portiere Rino La Rosa. Tricamo e Mazzola schierati dal primo minuto al centro della difesa con Fragapane sulla fascia sinistra e Deodato sulla destra. Rizzo sulla mediana con Biondo e De Jesús a completare il centrocampo. In attacco Franchi è affiancato dai due esterni offensivi De Gaetano e Ventra.

La prima grande occasione per la Messana si verifica a pochi secondi dal fischio d’inizio, con Ventra che avanza fino all’area di rigore prova a calciare a giro di sinistro, spedendo il pallone leggermente a lato.

L’Atletico Catania Viagrande reagisce in tempi brevi e al minuto 3 l’attaccante Randis, approfittando di un calcio d’angolo, effettua un colpo di testa respinto efficacemente da La Rosa.

Al 7’ è ancora una volta Randis a tentare la rete del vantaggio degli ospiti. Sulla conclusione, il portiere giallorosso non riesce a bloccare la sfera, ma la respinge due volte consentendo comunque alla difesa di allontanarlo definitivamente.

Il vantaggio dei padroni di casa arriva al minuto 10: Deodato lancia con precisione millimetrica, De Gaetano controlla, si accentra e imbuca il pallone dell’1-0 all’angolino di destra.

Il giocatore, guarito recentemente da un infortunio, commenta così la sua prima marcatura stagionale: «Sono contento perché ho attraversato un periodo difficile. Sono tornato da poco e ho cominciato ad allenarmi la scorsa settimana, quindi segnare è stata una gioia personale. Al di là di tutto, l’obiettivo era passare il turno e sono felice che ci siamo riusciti, soprattutto dopo questo passo falso di domenica a Niscemi. L’importante era dare risposte e l’abbiamo fatto nel miglior modo possibile.»

Al 22’ la Messana ha la possibilità di raddoppiare per un pallone deviato oltre la linea di porta da Franchi, ma l’arbitro annulla il tutto per un presunto fuorigioco del giocatore.

Al 39’ Mazzola stacca bene di testa su un calcio d’angolo e sfiora un gol fotocopia di quello realizzato all’andata, senza trovare la porta per una distanza ridotta.

Dopo un solo minuto i padroni di casa aumentano ulteriormente il proprio scarto per uno svarione della difesa: Biondo recupera il possesso e colpisce il palo, ma la sfera carambola in direzione di Franchi, che si trova tutto solo ed effettua il tap-in del 2-0. Niente recupero alla fine del primo tempo.

A 11 minuti dalla ripresa, De Gaetano lascia il posto a De León.

Nel frattempo, per buona parte della seconda metà di gioco, l’Atletico Catania Viagrande riesce ad attaccare con frequenza maggiore.

Al 60’ gli ospiti accorciano le distanze con una tiro a giro di Grasso che termina sotto l’incrocio destro da una posizione difficile, battendo l’incolpevole La Rosa.

Tre minuti dopo è proprio l’estremo difensore della Messana a causare il calcio di rigore del temporaneo pareggio, per un intervento irregolare in uscita su Randis: Grasso non sbaglia dal dischetto ed è 2-2.

L’acciaccato Ferrara rivolge queste parole di supporto al collega di reparto, autore di una prestazione comunque positiva: «È la sua prima partita in questa stagione ed è normale che a volte si sia trovato in difficoltà, ma si è fatto trovare pronto in tutte le occasioni avversarie. L’unico consiglio che gli do è di giocare con più sicurezza, perché la tecnica non gli manca, altrimenti non sarebbe qui con noi.»

I cambi successivi della formazione casalinga, ben studiati da Cosimini, si rivelano decisivi per le sorti dell’incontro, a partire dall’ingresso di Gargiulo per De Jesús al 56’. Più tardi, Ventra lascia il campo a favore di Sottile, mentre nei quattro minuti di recupero c’è spazio per l’esordio stagionale di Madia, entrato al posto di Franchi.

Proprio sul finale arriva la rete che ipoteca il passaggio ai quarti della Messana: in contropiede, Sottile serve Gargiulo, che dopo uno scambio con Madia trova la porta spalancata e firma il 3-2. I messinesi proseguono dunque la scalata verso la Coppa regionale, grazie alla vittoria di due derby particolarmente accesi.

L’allenatore elogia la capacità della squadra di riprendersi dai momenti più critici: «Oggi i ragazzi hanno dato una risposta alla sconfitta di domenica. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale, credo ai limiti della perfezione, poi c’è stato un calo, ma ci può stare. Siamo contenti, ma non abbiamo il tempo per riposare e dobbiamo pensare alla partita di sabato contro il Vittoria. Ho grandissima fiducia nei ragazzi e ci prepareremo al meglio, perché i prossimi impegni ci diranno tanto sul prosieguo del campionato e sulle nostre ambizioni.»

Il primo marcatore De Gaetano aggiunge: «La chiave di questo successo sta nel fatto che siamo partiti forte già dall’inizio. Avevamo un obiettivo, siamo entrati con la mentalità giusta e alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Giocando prima domenica, poi mercoledì, poi sabato, prendere due gol è normale. L’importante è che ce l’abbiamo fatta.»

La prossima missione sarà iniziare una nuova serie di risultati utili in campionato, in modo tale da recuperare la vetta nel minor tempo possibile. Questo sabato, giorno 18 ottobre, l’impegno contro il Vittoria tra le mura amiche sarà importante in tal senso.

Foto dalla pagina Fb Usd Messana 1966.