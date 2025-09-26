Corse soppresse Atm. Russo: “Il programma non corrisponde al numero di autisti”

Le due richieste del consigliere Pd: “rimodulare le corse e assumere velocemente nuovi autisti”

“Il numero di corse soppresse non appare giustificato dall’analisi numerica raffrontata con gli anni precedenti”. Il consigliere comunale Alessandro Russo scrive alla presidente di Atm, Carla Grillo, e all’assessore alla mobilità, Salvatore Mondello.

“Nell’agosto del 2023 – scrive Russo -, i turni complessivi furono di 263 per corrispondenti 292 autisti presenti nel tabulato di quel mese. Nel mese di agosto 2024, ancora, i turni previsti furono 309 (con un sensibile incremento rispetto all’anno precedente, medesimo periodo) e gli autisti presenti nel tabulato di quel mese furono ancora una volta 292.

Nel mese di agosto di quest’anno, mentre si assiste a una crescita notevole di numero di turni, che hanno toccato la considerevole cifra di 365, il corrispondente numero di autisti cresce di sole 10 unità, arrivando a 302, probabilmente ricorrendo a operatori assunti a tempo determinato col ricorso alla somministrazione di lavoro interinale.

Ciò che emerge dal raffronto effettuato sulle ultime tre stagioni estive è l’incremento sostanziale del numero delle corse ma con un livello di operatori autisti che è rimasto invariato. Tale circostanza evidenzia come se a un incremento di corse non corrisponde un aumento degli autisti, per ragioni ovvie l’intero monte di servizio di trasporto ne risente, con ritardi, rallentamenti o soppressione di corse: circostanze tutte, queste, che infatti trovano riscontro nelle lamentele comprensibili dei cittadini.

La motivazione riportata da Atm, relativa al numero di ore che sarebbero saltate per concedere le ferie o le malattie agli autisti, quindi, appare solo in parte accettabile. O meglio: se al monte di corse che aumenta si aggiunge la circostanza che devono essere concesse le ferie o i periodi di malattia, è del tutto evidente che – diminuendo il numero di autisti in linea – il servizio ne verrà irrimediabilmente compromesso. Il punto nodale della questione, pertanto, non è tanto la concessione di ferie o di periodi di malattia contrattualmente previsti, semmai la mancanza di un numero adeguato di autisti che possa far fronte all’accresciuta mole di corse previste da Atm”.

Due richieste

Da qui la richiesta di attivarsi su due fronti: “1) ripensare e rimodulare il numero di corse dei mezzi Atm in periodi come quello estivo, allineando l’effettiva capacità di erogare il servizio alla disponibilità non dei mezzi, bensì dei lavoratori; 2) procedere in tempi stretti all’avvio di procedure di assunzioni di nuovi autisti per l’Azienda, in considerazione della circostanza che con il numero attualmente in forze, non si riesce a coprire il monte di corse che l’azienda programma. E non si parla, ovviamente, solo della stagione estiva. Le soppressioni di corse sostitutive del tram, che pure sono essenziali e necessarie per la cittadinanza, preoccupano soprattutto in vista della stagione autunnale e invernale, quando i mezzi pubblici diventano ancora più essenziali con la piena ripresa dei servizi (scuole, università, tra tutti)”.

La presidente Grillo aveva giustificato le corse soppresse dando la responsabilità a ferie e malattie del personale. “Una lettura semplicistica – secondo Russo -. E’ del tutto evidente, numeri alla mano, che aumentando le corse e il servizio di trasporto per la città, il numero di autisti va incrementato. Lo dimostra anche la circostanza che quest’anno si sia per la prima volta ricorso ai lavoratori interinali: un fatto che negli anni era stato visto come ‘fumo negli occhi’ dall’Amministrazione comunale”.