 "Cumuli di rifiuti davanti la Casa dello studente di Gravitelli", residenti esasperati

“Cumuli di rifiuti davanti la Casa dello studente di Gravitelli”, residenti esasperati

Gianluca Santisi

“Cumuli di rifiuti davanti la Casa dello studente di Gravitelli”, residenti esasperati

mercoledì 07 Ottobre 2026 - 18:10

Cestoni stracolmi e decine di sacchetti abbandonati. Chiesti la rimozione e provvedimenti contro la residenza universitaria

MESSINA – Una cittadina ci scrive per segnalare “l’emergenza che ormai il quartiere di Gravitelli subisce da almeno 6 mesi, in cui la Messinaservizi Bene Comune non effettua né il ritiro dei rifiuti, né lascia segnalazioni o multe alla Casa dello studente, né effettua pulizia della strada”. La foto che ci è stata inviata a corredo parla chiaro: davanti all’ingresso del residence universitario i cestoni per la raccolta dei rifiuti sono stracolmi. Accanto, decine e decine di sacchetti abbandonati con dentro spazzatura di ogni tipo. 

rifiuti gravitelli

“Ormai è diventata una vera emergenza sanitaria in quanto i topi che saltano sui cassonetti, girano indisturbati per la strada e purtroppo salgono anche ai primi piani delle case circostanti”, scrive la cittadina. “Come residenti vicini, è ormai mesi che segnaliamo e non abbiamo avuto riscontri. Chiediamo il ritiro periodico della spazzatura – conclude la cittadina -, la pulizia della strada e che su prendano provvedimenti per ammonire la Casa dello studente”.

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