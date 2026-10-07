“Cumuli di rifiuti davanti la Casa dello studente di Gravitelli”, residenti esasperati

Cestoni stracolmi e decine di sacchetti abbandonati. Chiesti la rimozione e provvedimenti contro la residenza universitaria

MESSINA – Una cittadina ci scrive per segnalare “l’emergenza che ormai il quartiere di Gravitelli subisce da almeno 6 mesi, in cui la Messinaservizi Bene Comune non effettua né il ritiro dei rifiuti, né lascia segnalazioni o multe alla Casa dello studente, né effettua pulizia della strada”. La foto che ci è stata inviata a corredo parla chiaro: davanti all’ingresso del residence universitario i cestoni per la raccolta dei rifiuti sono stracolmi. Accanto, decine e decine di sacchetti abbandonati con dentro spazzatura di ogni tipo.

“Ormai è diventata una vera emergenza sanitaria in quanto i topi che saltano sui cassonetti, girano indisturbati per la strada e purtroppo salgono anche ai primi piani delle case circostanti”, scrive la cittadina. “Come residenti vicini, è ormai mesi che segnaliamo e non abbiamo avuto riscontri. Chiediamo il ritiro periodico della spazzatura – conclude la cittadina -, la pulizia della strada e che su prendano provvedimenti per ammonire la Casa dello studente”.