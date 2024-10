Da Catania e Licata a Ginostra e Stromboli, danni da maltempo

Oggi vertice del governo regionale in Sicilia

Da Catania e Licata a Ginostra e Stromboli, il maltempo ha colpito questo fine settimana anche la Sicilia. Il presidente della Regione Renato Schifani ha dato indicazioni agli uffici regionali per gli interventi urgenti e ha deciso di convocare la Giunta regionale oggi. In quella sede, sarà valutato l’elenco dei danni e saranno stanziate le prime risorse necessarie per gli interventi in somma urgenza.

In particolare, a Ginostra, fango e detriti sono entrati all’interno di abitazioni e attività commerciali. Le frane hanno interrotto la linea elettrica. A Stromboli, una colata di fango e cenere ha interessato il fiume San Bartolo, provocando l’ostruzione del ponte omonimo. Le acque e il fango sono fuoriusciti dagli argini, allagando terreni e abitazioni, e interrompendo la viabilità per Piscità.

Fa sapere il Dipartimento regionale della Protezione civile siciliana: ” Il Centro operativo comunale (Coc) di Lipari ha attivato squadre di manutenzione straordinaria per ripristinare il deflusso del torrente San Bartolo e liberare le vie ostruite. Gli operai dell’Enel a Giostra sono stati trasportati sul posto con il supporto della Capitaneria di porto. L’associazione di volontariato di Stromboli, Ave, è operativa con i suoi soccorritori, per supportare le operazioni di pulizia delle arterie stradali e per fornire assistenza alla popolazione colpita. Le operazioni di emergenza e ripristino proseguono per garantire un ritorno alla normalità e assicurare la sicurezza dei cittadini. Il Dipartimento regionale di Protezione civile, con il capo del dipartimento Salvo Cocina, segue costantemente la situazione e tiene informato il presidente della Regione della situazione. I funzionari del Dipartimento incaricati, insieme con la Soris, Sala operativa emergenze e il Centro funzionale Idro, coadiuvano il Comune di Lipari, monitorando anche eventuali situazioni esposte a pericolo”.